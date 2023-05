Molnár Anikó feltételei: Támogató pasira vágyik

Molnár Anikó egy igazi túlélő, sohasem riadt vissza a kemény munkától, a mai napig hihetetlenül pörgős napjai vannak. Sminktetoválóként napi 10-12 órát dolgozik, viszont pár hónapja regisztrált egy népszerű külföldi oldalra, ahol fizetség ellenében pikáns képeket tölt fel magáról. Ez a tevékenysége sokak számára megosztó lehet, de ő már túl van azon, hogy érdekelje, mit gondolnak róla az emberek. De van-e esélye így is megtalálni az igaz szerelmet?

– Jót tett az önbizalmamnak. Hihetetlen, hogy valakinek 47 évesen is megakad rajtam a szeme! Csak pozitív visszajelzéseket kapok, attól pedig nem félek, hogy emiatt nem lesz pasim. Ha valakit ez zavar, azt zavarja a ValóVilág is. Korábban szerepeltem címlapfotókon is, a villában négy hónapig a képernyőn zuhanyoztam: rájöttem, hogy senkinek nem akarok megfelelni! – kezdte a hot!-nak Anikó.

Molnár Anikó úgy érzi élete legjobb formáját futja (Fotó: hot! magazin)

Molnár Anikó szereti megteremteni az otthon melegét

Az ismertsége ellenére úgy érzi, a négy fal között tud odaadó társként viselkedni, de neki is vannak bizonyos elképzelései a számára ideális jelöltről.

– Vágyom egy társra, aki ember tud lenni ebben az embertelen világban, akivel minden helyzetben támogatjuk egymást, akivel sok év után is kéz a kézben járjuk be a világot.

Nőként szeretem megteremteni az otthon melegét, hogy amikor belép a párom, azt érezze: hazaérkezett. Főzök, takarítok. Fontos számomra, hogy ne legyen divatmajom, és ha leesik egy polc, fogja meg, és szerelje vissza.

Nem keresem társkeresőn, szórakozóhelyeken, mert taszítanak a részeg emberek, gyűlölöm a kábítószert! Sokan azt gondolják rólam, hogy használtam ilyesmit, pedig soha nem éltem vele. Hiszem, hogy ha Isten úgy érzi, érett rá a lelkem, akkor elém küldi az igazit. A pénz nem érdekel: az az egészséges, ha ugyanannyink van, így egyik fél sem érzi magát alárendelve a másiknak – sorolta.

„A világ legszabadabb embere vagyok”

Az egykori Nagy Ő azt sem titkolja, hogy soha nem akart anya lenni. Ám éppen ezért kérdés, hogy el tud-e fogadni egy olyan férfit, akinek van gyermeke.

– Nem minden nőben alakul ki az anyai ösztön, de azt is tisztelem, aki erre született. Hároméves voltam, amikor anyuék elváltak, szegénységben nőttünk fel. Anyukám élete csupa lemondás volt, talán ezért is döntöttem így. Mégsem neheztelek rá, egy telken lakunk, most 75 éves, az én felelősségem gondoskodni róla a jövőben. Megélni szeretném az életet, nem pedig túlélni! A világ legszabadabb embere vagyok. Úgy szeretnék meghalni, hogy tartalmas életem volt; a boldogságomhoz már csak egy társ hiányzik. Ha gyereke van, az nem kizáró ok, de az legyen már felnőtt, vagy találkozzanak minden második hétvégén – mondta határozottan.

Még több izgalmas cikk a hot! magazinban!

Van esély a szerelemre Monique Covet sikeresen hasznosította a pornós szakmáját, szexterapeutaként dolgozik, sőt hat éve él boldog párkapcsolatban. – Hatodik éve vagyok együtt egy szicíliai férfival. Ő az a típus, akibe bele lehet szeretni, viszont a kulturális különbségek miatt nincs könnyű dolgunk, ugyanis náluk teljesen más a nő szerepe, mint itthon. Egyfajta „se veled, se nélküled” kapcsolatban élünk – mesélte korábban a hot! magazinnak.