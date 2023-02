Nem kell aggódni: Már készülnek Molnár Anikó OnlyFans-képei

Molnár Anikó egy héttel ezelőtt, a Bors hasábjain jelentette be, hogy elindítja a saját OnlyFans-oldalát. A fizetős platformon a tartalomgyártó dönti el, hogy kinek mennyit mutat magából, illetve hogy a fotóiért, vagy produkcióiért mennyi járandóságot kér. Mondanunk sem kell, rengeteg férfi szeme csillant fel a hír hallatán, később azonban csalódniuk kellett, ugyanis az oldal indulása egy ideje késik. Most elsősorban nekik szolgálunk nagyszerű hírekkel: Anikó maga erősítette meg, hogy készülnek a tartalmak, és hamarosan el is startol az oldala.

Nem kell félni, elindul Molnár Anikó OnlyFans-oldala! Fotó: Vadnai Szabolcs / HOT

Ez azonban nem minden: a celebnő arról is beszámolt a Borsnak, milyen körülmények közt zajlott az első OnlyFans-fotózása, sőt, egy kis ízelítővelis kedveskedett leendő előfizetőinek. Minderről szombaton lehet részletesen olvasni a BorsOnline oldalán!