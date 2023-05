Ma reggel elutazott: külföldre megy dolgozni Tóth Andi

Mint arról már többször is beszámoltunk, Tóth Andi felhagyott az énekléssel. Bár az énekesnőnek csodálatos hangja van, és ezrek rajongtak a zenéiért, olyan sok kritikát kapott, hogy az már sok volt neki, így úgy látta a legjobbnak, ha egy kicsit visszavonul. Anyagi helyzetét azonban nem kell félteni, mert azóta is több szerepet elvállalt már, és különféle reklámokban tűnik fel. Most éppen Berlinbe megy dolgozni.

Nem kell félteni Tóth Andi anyagi helyzetét / Fotó: Bors

Ma reggel az Insta Storyjában a repülőtérről jelentkezett be Tóth Andi, és beszámolt arról, hogy külföldre megy dolgozni. Bár az énekesnő már nem énekel, így is sok megtisztelő felkérés éri. Most egy ruhakollekciót fog bemutatni Berlinbe, és elmondta, hogy ez igen megtisztelő, mert szerte Európából csak néhány lányt választottak be. Ezután egy bulin is részt vesz, mivel azonban nagyon hiányzik neki a kutyája, hamarosan jön is haza.

Tökre megtisztelő, mert egész Európából hat-hét lányt választottak, és este pedig lesz egy rendezvény/buli

- mondta Andi a reptéren, miközben éppen cigarettát szívott.

