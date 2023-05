Ez Tóth Andinak szól? Marics Peti erős szavakat fogalmazott meg

Tóth Andi és Marics Peti a rajongók szemében igazi álompárnak számított. Ezért is lepett meg mindenkit, amikor a Sztárban Sztár 9. évada alatt bejelentették, hogy szakítottak. A hírt Marics egyik barátja erősítette meg a nyilvánosságnak. Ezért az énekesnő is kénytelen volt egy Instagram-videóban elmondani a saját álláspontját a különválásról. Andi akkor azt is kihangsúlyozta, hogy igyekeznek a közös munkát békében megcsinálni a továbbiakban. Azonban a valódi okokról egyikük sem beszélt. A szakítás után Peti buliból buliba jár és élvezi az életet, míg Andi rottweiler kutyájával, Bailey-vel vigasztalódik.

Nagy vihart kavart a sztárpár szakítása Fotó: Bors

Vallomás az új dalban

Az alkotási folyamatok viszont nem álltak le a Valmar házatáján a magánéleti változások ellenére sem. Folyamatosan ontják magukból az újabb és újabb slágereket a fiúk, jelenleg egy 4 részes dalcunaminak az első hulláma érkezett meg tegnap, a délutáni időkben. A Túl nagy falat címet viselő zene szinte rögtön a rajongók kedvence lett. Azonban a szemfülesebbek észrevehetnek pár érdekes sort Marics Peti versszakában, amit sokak szerint az Andival való szakításról írt.

– Bezzeg ha jót teszek, akkor könnyen felejtesz.

Valahogy nem értem, miért vársz haza, hogyha elküldesz.

– Persze, hogy jó a sz*x, és persze, hogy te kellesz,

De mikor könnyes szemmel látlak baby, az nem túl kellemes.

– énekli a Sztárban Sztár fiatal zsűritagja.

Bár a pontos okokat így sem lehet tudni, de gondolhatják a hallgatók, hogy ezek is hozzátartoztak a különváláshoz.

Új szerelem a láthatáron

Már szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy Petinek új kedvese van egy fiatal csinos színésznő képében. Kovács Gyopár egyik ismerőse is elárulta, hogy korábban együtt vettek részt egy szülinapi bulin.

– Egy közös ismerősünk szülinapjára elhozta Petit is. Nagyon jól érezték magukat együtt, nekem úgy tűnt, nagyon szerelmesek… – mesélte az ott látottakat.