Kozsó lánya kimondta: "Soha nem volt szoros a kapcsolatom édesapámmal!"

Hosszú évekig csak Kozsó volt feleségeként emlegette a sajtó Kádár Mónikát, aki öt évig élt házasságban a zenésszel, akitől gyermeke is született. Amanda három éves volt, amikor szülei elváltak.

A Zenebutikban együtt dolgozik anya és lánya: míg Mónika a Flört Mónikával műsorban énekel, addig lánya, Amanda a Kavalkád című műsor zsűritagja. Rengeteget ötletelnek és együtt szerkesztik a műsort. Ahogy az édesanya fogalmazott, nem gondolta, hogy Amanda a médiában köt ki, hiszen hosszú évekig kerülték a nyilvánosságot. Bár mind a két szülője előadó, őt nem vonzotta az énekesi pálya. Az írásban találta meg magát: egy erotikus regényt írt, amely igen népszerű lett.

- Sokszor keresett meg a média, hogy szerepeljek, de én úgy gondoltam, még nem állok rá készen. Nem éreztem belülről, hogy meg tudnék igazán mutatkozni, sokkal visszahúzódóbb voltam. Amikor megírtam a könyvet, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam - vallotta be Amanda.

A családi életük nem volt könnyűnek mondható. Kádár Mónika csak 19 éves volt, amikor férjhez ment Kozsóhoz és csak 23, amikor elváltak. A zenei karrierje akkor indult be, így Amandával nem sokat tudott foglalkozni azokban az időkben.

- Éreztem azt az űrt, amikor hiányoztam neki. Ezt a sérelmet még most is megérzem, amikor úgy válaszol nekem, hogy összeszorul a gyomrom, és akkor ott állok, hogy erre nem mondhatok semmit, hiszen mikor ott kellett volna lennem, lehet, hogy nem voltam ott, amikor anyuék voltak vele, vagy amikor beteg volt és én épp Amerikában voltam. A szüleim mindig mondták, hogy menjek, csináljam, a karrierem fontos, de most már nem tenném ezt meg - ismerte el Mónika.

Az elmúlt években mindent sikerült bepótolniuk, Amandának azonban édesapjához, Kozsóhoz nem sikerült közel kerülnie.

- Hároméves koromban váltak el a szüleim. Sosem volt szoros kapcsolatom az édesapámmal. Mindig anyukámmal volt szorosabb. Azt gondolom, tudni kell jól kezelni a helyzeteket - mondta őszintén Amanda.