Kioktatta a nőket Polgár Tünde: így viselkedik egy úrhölgy

Polgár Tünde nehéz időszakon van túl. Mint az ismeretes, Polgár Árpádot nemrégiben intenzív osztályra szállították, azóta pedig kőkeményen küzdenek a felépüléséért. Jelenleg már jobban van, ugyanakkor Tünde folyton mellette van, és segít neki. A luxus feleség már csak ilyen: nagyon fontos számára, hogy segíthessen másokon. Most például nemcsak férjének nyújt támogatást, de minden magyar nőnek is. Legújabb videójában azt mutatta meg, hogyan kell úrhölgyként viselkedni.

Fotó: TV2

Polgár Tünde igazi kifinomult asszony, éppen emiatt felelősséget vállalt a társadalomért. Célul tűzte ki, hogy online etikettleckéivel megtanítja a magyaroknak, hogy milyen az illő és kifinomult viselkedés. Időről időre tehát fontos tanokkal jelentkezik meg most pedig azt magyarázta el, hogyan viselkedik egy úrhölgy az étteremben.

Először is fontos, hogy nem hangosan húzzuk ki a széket, hanem finoman felemeljük. Ezt követi az egyik legfontosabb kérdés: hová tegyük a kis táskát? Tünde óva int mindenkit attól, hogy az asztalra helyezzük: az etikett szerint a hátunk mögé kell tenni, ha pedig a háttámla hiányos, akkor ölünkbe. Azt is kiemeli, hogy telefonokat sem illő az asztalra tenni, így tehát ezt is kerüljük.

Az etikettvideót IDE kattintva lehet megtekinteni.