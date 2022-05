"Anyám alkoholista volt" - könnyes szemmel vallott családi életéről Polgár Tünde

Polgár Tünde neve akkor vált ismertté, amikor 2018-ban a VIASAT3 Feleségek luxuskivitelben című műsorának második évadában új szereplőként mutatkozott be. A reality után szerepelt a TV2-n a Masterchef VIP-ban, és férjével, Polgár Árpáddal, a Polgár Galéria és Aukciósház tulajdonosával a Love Bistróban is. Most a Három Igazság műsorban mesélt az életéről.

Polgár Tünde a beszélgetés elején elmesélte, örül annak, hogy csak néhány éve jött az ismertség számára. Úgy fogalmazott, fiatalabb korában totálisan éretlen lett volna rá. A televíziózásban kezdte, több műsorvezetői próbafilmet forgattak, de véleménye szerint katasztrofális bukás lett volna az élete, ha akkor jön az ismertség. Ezért kardoskodik amellett, hogy el kell engedni, ki hány éves. Az a fontos, hogy érezze jól magát mindenki a bőrében, élje meg az adott kora szépségeit.

Ezek után azonban keményebb vizekre eveztek, és a házasságról, valamint az azelőtti életéről faggatták Tündét Palik Laciék. Polgár Tünde azt vallja, egy kapcsolatért mind a két félnek tennie kell. „Mondhatjuk, hogy egy kapcsolat huszon éveken át rózsaszín köd, de ez hülyeség és hazugság. Aki ezt mondja, vagy nem élt még hosszú házasságban vagy hazudni akar magának is” - vallja.

Polgár Tünde és férje, Árpád 23 éve vannak együtt, és Tünde 40. születésnapján házasodtak össze. Mindezt Árpád meglepetésnek szánta. A vendégsereg előtt letérdelt, megkérte Tünde kezét, majd menten meg is esküdtek.

„A hosszú és boldog kapcsolat titka az, hogy az ember rájön, senki sem tökéletes, és megtanulja a másik hibáit, nyűgjeit kezelni és elviselni, és tisztában kell lenni azzal, hogy nekünk is van ilyen. Tudni kell, mikor kell hallgatni, mikor kell ott lenni támasznak, és mikor kell szólni, amikor támaszra van szükséged. Nálunk a beszélgetések mellett a nagyon nagy összekötő kapocs a humor. Meg lehet beszélni a gondokat a barátnőkkel, de abban hiszek, hogy a legbensőbb barátod az legyen, akivel együtt élsz” - árulta el Tünde.

Tünde keresetlen őszinteséggel beszélt arról is, milyen volt az élete Árpi előtt.

„Azt gondolom, ha az Árpi előtti életemben nem lett volna annyi lenn és fenn, nem tudtam volna értékelni Árpit. Ha én nem 29 évesen találkozom Árpival, akkor valószínűleg csak egy futó kaland lettünk volna egymásnak. Mert kell az a sok csalódás és kell az a sok pofon, hogy tudd értékelni a másikban azt, amit adni tud. Mert soha senki sem fog mindent adni”.

A YouTube-sztár könnybe lábadt szemmel mesélt a gyerekkoráról is, nem rejtett semmit a véka alá.

„Az édesanyám alkoholista volt, 10 éves koromtól úgy nőttem fel, hogy anyám reggel azt mondta, menjél ki a kocsmába, vermutot hozzál. Az öcsém akkor mosott fogat és akkor kapott reggelit, ha én odafigyeltem rá. Volt előttem egy olyan rossz házassági és családi példa, amiért azt mondtam, én soha nem fogok megházasodni. Öcsém soha nem mászott ki ebből a dologból tökéletesen. Nagyon pici gyerek volt, amikor az édesanyám végleg elhagyott minket. Egy ideig nála voltunk, de aztán a család látta, hogy nem lehet tovább fedni ezt a sztorit. A bíróság végül apámnak ítélt minket. Az öcsém 8 évesen nem értette, miért mondja azt az édesanyánk, hogy megtagadtuk őt és soha többé nem akar látni minket. És ezt tényleg betartotta. Én akkor 12 éves voltam, az öcsém 8. Minden családban vannak csontvázak, amelyeket nem veszünk elő a szekrényből. Én ezt hibának tartom. Ezért beszélek arról, nekem milyen anyám volt. Mert azok a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy ezt titkolni kell, magukban keresik a hibát, ezeknek a gyerekeknek meg kell tanulni, hogy ez nem az ő hibájuk. Nem tehetnek erről. Nem az ő keresztje. Építkezzen és tanuljon belőle.”