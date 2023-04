Polgár Tünde bevallotta: ő is botoxoltatott

Polgár Tünde a saját YouTube-csatornáján válaszol a követőitől kapott kérdésekre. Sokakat az foglalkoztatja, hogy van a férje, Polgár Árpád, hiszen nemrégiben egy életmentő beavatkozáson esett túl.

Polgár Tünde férje korábban kórházba került. Sokan az ő hogyléte felől érdeklődtek Fotó: Youtube

A kérdések között szerepel egy olyan is, ami szemmel láthatóan megérintette őt, és ingerült hangon ki is fejtette a véleményét.

A botox az nem egy olyan kezelés, amit muszáj csinálni. Ezt engedjük el!

Kiborultam az Oscar-gálán is, ahol láttál egy színésznőt, átvette a díját, felvállalja korát, majd egy magazin címlapjáról 19 évesre kiretusáltva kapod vissza. Nem kell! Felejtsük el ezeket a hamis képeket! Én is elnézést kérek, ha hamis képet mutatok nektek. Nem kell botoxozni. Nem kell fiatalnak kinézni, nem is szeretnék fiatalnak kinézni – válaszolja arra a kérdésre, hogy mikor kell elkezdeni a botoxot. Hozzáteszi, hogy csak akkor vágjunk bele ebbe a kezelésbe, ha tényleg úgy érezzük jobban magunkat, ne pedig azért, hogy a társadalmi elvárásoknak feleljünk meg.

– Nincsen műmellem – nyomatékosítja a luxusfeleség, majd elmesélt egy történetet, ami nemrég történt meg velük.

Múltkor elmentünk az Árpival a strandra, ott 18-tól 70-ig nem találsz lassan olyat, aki nem két hatalmas szilikonkannával közlekedik feléd. Persze megértem azokat, akiket zavar, de ne ez legyen az etalon, hogy a válladnál kezdődjön a melled

– mondta Tünde, majd hozzátette, néha saját magának is nehezen talál felsőt, mert mindegyiknek nagyobbra van szabva a mellbősége.

Viszont bevallotta, hogy ő is használt botoxot.

– 35-36-37 éves koromban kezdtem el használni a botoxot a szemem miatt. Most is látom már, hogy jobban összehúzom a bal szememet, tehát a két szememmel nem egyformán hunyorgok. Lassan itt lenne az ideje egy újabb kezelésnek, de most már ráér, ha hazamentem – vállalja fel Tünde.

Azt tanácsolja, hogy az ilyen jellegű kezelések előtt mindenképpen konzultáljunk az orvosunkkal, szakemberekkel, legalább kettővel. Használjunk hidratáló krémeket, olajokat, és csak a legvégső esetben adjunk a fejünket szépészeti beavatkozásra.