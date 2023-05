Kínos magyarázkodásba kezdtek: Csuti megverte Curtist

Sokan nagyon féltek attól, hogy Csuti soha nem fog tudni túllépni igazán Kulcsár Edinán, és hogy keveset fogunk hallani róla a válásuk után. Szerencsére azonban egyik aggály sem igazolódott be. Csuti továbbra is sorra kapja a meghívásokat a műsorokba, és a szerelem is rátalált, igaz, annak a kapcsolatnak csakhamar vége is lett.

Csuti mindig nagyon sármos / Fotó: Máté Krisztián

Csuti a válása után először Szorcsik Viki iránt mutatott intenzív érdeklődést, mindezt ráadásul a Farm VIP kamerái előtt. Bár forró románc szövődött kettejük között, a kapcsolatnak csakhamar vége lett, mert a felek úgy érezték, nem passzolnak össze. Arról mi is beszámoltunk, hogy később a Hal a tortán kamerái előtt valósággal forrott közöttük a levegő... legalábbis Viki oldalán. látható volt, hogy még mindig odáig van Csutiért, a férfi azonban ezt kevéssé viszonozza.

Csutit ugyanis most nem igazán érdeklik a nők. Láthatóan vígan éli az agglegények életét, jókat mulat a cimboráival, és persze építi a karrierjét. Most éppen airsoftozni volt a barátaival, ellene pedig a Curtis vezette csoport harcolt. A bejegyzésekből az is kiderült, hogy Csuti csapata került kigyőztesen, megverték Curtiséket:

- Akár egy katonai toborzókép is lehetne, de ez csak a győztes csapat! Kiváló taktika, remek teamwork és kondi jellemezte a brigádomat! És ha már szóba jött a kondi, a másik csapat 2 játékosától kérdezném, hogy mi történt, Uraim rögtön az elején, hm? Curtis?

Ezt persze a rapper sem hagyhatta szó nélkül, és azonnal kínos magyarázkodásba kezdett:

Sima győzelem! Flakonotok nem volt, utána kiálltunk és a két csajszinkat sikerült megvernetek. Tökéletes katonák vagytok

- panaszkodik Curtis, aki egyébként még a nagy csata előtt lőtt egy képet a csapatáról: