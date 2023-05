Kemény vádak érték G.w.M-et: Tényleg magára hagyta Kulcsár Edinát?

Boldogságból jutott bőven G.w.M-nek, hiszen az idei évben nem csak férj lett, de háromszoros édesapa is. Alig másfél hete ugyanis megszületett Kulcsár Edinával közös kislányuk, Amara, akit már nagyon vártak, ám a rappernek nincs túl sok ideje a picire hétvégente. Mint kiderült, vissza kellett térnie az éjszakába, ismét járja az országot, ez pedig sokaknak nem tetszik...

G.w.M-et komoly vádak érték kislánya miatt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Járom az országot hétvégente és fellépek

- írta az apuka az egyik rajongójának, aki arról érdeklődött, mivel telik kedvence napja. A rapper azt is elárulta, hogy szombaton két rendezvényen is részt vett, ebből az egyik hajnali 2-kor kezdődött, ami feltehetően majdnem egy reggelig nyúló buli volt, így Kulcsár Edina egész éjszaka egyedül maradt Amarával. Ez pedig kiverte a biztosítékot pár embernél, mondván, hogy korainak érzik még ezt. Szerintük ugyanis nem kellene egy pár napos csecsemővel és a másik két gyermekével otthon hagynia Edinát.

- Kicsit várhatott volna még, ha már annyira jól megy, ahogy mutatják... Egy pár napos babával maradt Edina, meg ahogy látom a többi gyerek is visszajött Csutitól. Ja, és ott a kutya is. Hát nem tudom, korai volt ez még szerintem - írta valaki, s bár sokan egyetértettek vele, az is igaz, hogy a rapper csupán hétvégente vállal fellépéseket, így ideje nagy részét még mindig Edinával és újszülött kislányával töltheti.

Nagykoncertek vagy bulik?

G.w.M pár hete örömmel számolt be a rajongóknak arról, hogy csak és kizárólag nagykoncerteket szeretne adni, ám a hétvégén mégis vállalt más fellépéseket is. Vajon a gyerekek mellett ezt hogyan fogja kivitelezni a jövőben?

Tegnapi nap léptünk idén először színpadra a bandával, és akkora sikere volt a közönségnél, hogy nem kérdés az, hogy mi a jövőben az irány… Hamarosan jelentkezem a további infókkal nektek! Nyugi… Csak most kezdődik minden! A következő 10 év, sokkal keményebb lesz

- írta az Instagram-oldalán a rapper.