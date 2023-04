Adás előtti felvétel került elő: egymásnak esett Csuti és Szorcsik Viki

Miután Csuti és Kulcsár Edina elváltak, nagyon sokan kezdtek aggódni, hogy vajon mi lesz most a fiatal férfival. Csuti azonban hamar túltette magát a helyzeten, és a Farm VIP forgatása közben összemelegedett Szorcsik Vikivel. A kapcsolat azonban nem tartott túl sokáig, hamarosan ugyanis szakított a pár. Hosszú ideje mennek a találgatások, hogy vajon mi történt kettejükkel, és hogy vajon megmaradt-e még a szikra. A kedélyeket pedig alaposan felborzolta a Hal a tortán, ahol Csuit és Szorcsik Viki is a ringbe szálltak.

Sokan tartották jó párosnak Csutit és Szorcsik Vikit. Fotó: TV2

Sokan úgy gondolták, hogy Csuti és Szorcsik Viki igazi álompár, éppen emiatt sokakat megdöbbentett, amikor váratlanul az a hír érkezett, miszerint szakítottak. Azóta is minden rajongót furdal a kíváncsiság, hogy vajon mi is lehetett a szakítást kiváltó ok, sokan pedig azóta is azt gondolják, hogy nagyon is megmaradt a szikra kettejük között.

Mint ismeretes, a TV2 legendás gasztro-reality-je, a Hal a tortán visszatért a képernyőkre, és most új hírességek vetik össze a konyhában való tudásukat. Szorcsik Viki és Csuti egy csapatba kerültek, ami azt jelenti, hogy öt napon keresztül minden egyes nap találkozniuk kellett, és együtt ettek, együtt beszélgettek. Az pedig a nézőknek is feltűnt, hogy még mindig ott van a szikra kettejük között: a lopott pillantásokból, a mosolyokból és a hangszínből jól ki lehetett venni, hogy csöppet sem közömbösek egymással szemben. Mint arról már beszámoltunk, Gáspár Virág például keményen be is kérdezett: megkérdezte, hogyhogy egymás mellé huppantak le: ők ketten pedig kínosan magyarázkodni kezdtek.

Most pedig egy újabb árulkodó videó került elő. A Hal a tortán egy adás előtti videója, amelyben Szorcsik Viki és Csuti egymásnak esett. A szakításról vitatkoztak, és arról, hogy Csuti azóta sem vitte el a holmijait Vikitől. Viki ezt sérelmezte, és azt mondta, hogy ha kellettek volna, már rég el kellett volna vinnie.