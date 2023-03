Titkos esküvőjének részleteiről beszélt Kulcsár Edina: "Végignevettük a fogadalmunkat"

Ahogy azt mi is megírtuk, összeházasodott Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M. A két hete tartott esküvő részleteiről az egykori szépségkirálynő most először árult el részleteket.

Kulcsár Edina először beszélt titkos esküvőjük részleteiről Fotó: Bánkúti Sándor

Kulcsár Edina a Story magazinnal megosztotta a részleteket elmondta:

Szerettük volna, ha a kislányunk családba születik, úgyhogy február 25-én fél háromkor a Bakáts téri házasságkötő teremben összeházasodtunk.

Hozzátette azt is, hogy annak ellenére, hogy mindössze félórás volt az egész ceremónia, annál viccesebbre és meghatóbbra sikerült. Elmesélte például, hogy majdnem elkésett, sietségében úgy vezetett, hogy lehúzta az ablakokat, és a ruhájához tartozó hosszú tüllanyag pedig szállt kifelé az autóból.

– A mamám kísért be, ő adott át Márknak, akivel annyira zavarban voltunk, hogy szinte végignevettük a fogadalmunkat, és velünk együtt a család is. A szülőköszöntőnél viszont mindenki annyira meghatódott, hogy az meg sírásba fulladt. Szóval a szó legpozitívabb értelmében nagyon hullámzó volt a hangulat – mondta. Az is kiderült, hogy a szervezést az utolsó napokra hagyták, azonban még így is mindent sikerült megoldaniuk. A nagy lakodalmat pedig jövőre tartják.

Nem igazán szerveztünk le semmit az esküvő kapcsán, de a nagy nap előtt három nappal kapcsoltunk Márkkal, ha csak minimálisan is, de meg kéne adni a módját.

Ekkor kezdtem bele a ruhakeresésbe, időpontot foglaltam sminkeshez, fodrászhoz, akkor mentünk el gyűrűket venni, és a házasságkötés előtti egy órában raktuk össze az esküvőnkre szánt három dalt is. Szintén az utolsó pillanatban intéztük el azt is, hogy legyen egy kis ünneplés az esküvő után, még ha csak páran is, de a szűk családdal leszünk. Úgyhogy egy estebéddel koronáztuk meg a nagy napot. Ott a családtagokkal már a jövő évi esküvőt tervezgettük. Merthogy nem engedtük el a nagy lagzit sem!"

Kulcsár Edina arról is mesélt, hogy milyen jó érzés számára, hogy a rapper felesége lett.

– Valami földöntúli öröm és nyugalom van bennem. És érdekes, hogy bár szörnyű dolgok vannak körülöttünk, mégis pont ugyanígy érez Márk is. Épp a minap mondta csillogó szemekkel, mosolyogva, hogy nem is érti magát, mert sok minden miatt idegeskedhetne, de mégis képes csak befelé figyelni, és nagyon békés, amióta összeházasodtunk. Ő a legnagyobb támaszom, és azt érzem, hogy ezek után tényleg semmi sem állhat közénk – mondta magazinnak a boldog kismama.