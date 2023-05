Ismét gyermekei nélkül hagyta el a kontinenst Ördög Nóra: itt mulat a barátnőivel

Azt gondolnánk, Ördög Nóra már halálosan unja a hosszú utazást, a repülést, a reptereket és a bőröndöket. Olybá tűnik azonban, hogy nagyon is élvezi az ezzel járó pörgést, mert bár most a munka nem szólította egy másik kontinensre, önszántából mégis elutazott.

Ördög Nóra nagyon szereti gyermekeit Fotó: Tv2

Még haza sem ért a több hónapos mexikói és guatemalai utazásából Ördög Nóra, máris elhagyta Európát. Bár hangsúlyozta, hogy nagyon nehezen viseli a gyermekei nélkül, most úgy döntött, hogy kiugrik Dubajba a barátnőivel, hogy koktélozgassanak egyet, és csajos bulit tartsanak. Villámlátogatásról van szó, hiszen másnap már jönnek is vissza, annyi azonban biztos, hogy egy ilyen rövid dubaji lazítást sok magyar nő megirigyelhet. Szemmel láthatóan nagyon jól érzik magukat az italok társaságában, és a kommentekből az is kiderült, hogy ez az egyik legjobb strand a városban.