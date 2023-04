Ördög Nóra döbbenetes vallomása: "nem tudsz akárhol kiszállni"

Mióta Ördög Nóra Mexikóban forgatja az Ázsia Expresszt, folyamatosan kapjuk tőle az információkat, hogy milyen az élet odaát, a tengeren túl. Most azonban megdöbbentő képsorok érkeztek a gyönyörű műsorvezetőtől, amelyben őszintén vallott küzdelmeiről.

Ördög Nóra őszintén vallott. Fotó: Szabolcs László

Minden nap egy percben összefoglalja az előző nap eseményeit Ördög Nóra, ezzel pedig igen nagy örömöt okoz a rajongóknak. A legtöbb ember csak álmodozhat arról, hogy egy nap kijut a tengeren túlra, Mexikóba, emiatt külön örvendetes, hogy a műsorvezető ilyen részletesen beszámol a kinti világról. Nagyon sok örömteli és szép pillanatot osztott meg velünk, ugyanakkor Mexikó árnyoldalaira is rámutatott már Ördög Nóra.

Miképpen arról már beszámoltunk, az egyik napon egy rendkívül veszélyes környéken haladtak át, a személyzet pedig el is árulta, hogy nem szabad kiszállni a kocsiból. Ha ugyanis itt egy európai ember bóklászik, akkor mexikói férfiak szinte azonnal berántják egy autóba, elrabolják, és senki nem tudja, mi lesz vele. Ezért láthatjuk, hogy Mexikó kétarcú: nappal ragyogó és pezsgő, éjszaka azonban nagyon veszélyes.

Most az ország egy újabb árnyoldalát mutatták be: az előrejelzések szerint szép napsütéses időre lehetett volna számítani, és csak kicsi esély volt az esőre. Ehelyett egész álló nap hatalmas szélvihar nehezítette meg a stáb munkáját, és bizony az eső is eleredt. A tengerparton kellett forgatniuk, ahol a munkálatokat még inkább megnehezítette a nagy szél és a szörnyű vihar, mindazonáltal Ördög Nóráék rendíthetetlenül dolgoztak.

A mai egypercesem befutott a nap végére, aminek talán azt a címet adhatnánk, hogy "Küzdelmeink". Kezdve a korán keléssel, a hotel liftekkel, amelyek kártyával működnek, és nem tudsz akárhol kiszállni belőlük, az esővel, a széllel, a homokkal. És tudjátok, mi a legjobb az egészben? Hogy semmi pénzért nem adnám ezeket a küzdelmeket

- írja Ördög Nóra.