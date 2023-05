Fordulat Galambos Lajos ügyében! Megvan az orvosi szakvélemény

Mint ismeretes, Galambos Lajos április 26-án kezdte meg 3 év 6 hónapos börtönbüntetését a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben, ahová állapota miatt magánmentővel érkezett és ahonnan alig néhány nappal később a berettyóújfalui börtönkórházba szállították, mivel állapota rohamos romlásnak indult. Ekkor vetődött fel annak a lehetősége, hogy a trombitaművész büntetését esetleg félbe is szakíthatják, hogy megkaphassa a megfelelő orvosi ellátást.

Galambos Lajos egyelőre biztosan a börtönkórházban marad Fotó: Máté Krisztián

Ehhez azonban egy alapos és átfogó orvosi vizsgálatot kellett elvégezni Galamboson a börtönkórházban, melynek eredményét nem csak a trombitás, de a családtagjai és persze ügyvédje is nagyon várta. A Bors elérte dr. Csontos Zsoltot, aki közölte, kézhez kapták az eredményeket.

– Egyelőre nem született döntés abban a kérdésben, hogy megszakítják-e ügyfelem szabadságvesztésének letöltését.

Ugyanakkor látva a papírokat, szakmailag nem látom indokoltnak a megszakítást és véleményem szerint nem is feltétlenül lenne ez hasznos

– mondta lapunknak a jogi szakember, aki elmondta, hogy van most Galambos Lajos.

– A büntetés-végrehajtásnak most az a feladata és egyben felelőssége is, hogy Galambos Lajos megfelelő ellátásban részesüljön és én úgy látom, hogy ennek érdekében mindent meg is tesznek. Ügyfelem ugyan fizikálisan gyenge, mivel csak kevés ételt vesz magához az állapota miatt, de lelkileg erős és méltósággal viseli a büntetését – magyarázta az ügyvéd, aki hozzátette, az orvosi papírokban olvasott eredmények különösen védett egészségügyi adatnak minősülnek, így azok pontos tartalmáról nem áll módjában nyilatkozni.