Megszólalt a börtönkórházban fekvő Galambos Lajos testvére: „Próbálom tartani benne a lelket!”

Galambos Lajos korábban azt mondta, az elmúlt évek küzdelmei nem csak a lelkét, a testét is megviselték, börtönbe vonulása előtt már az idegösszeomlás határán állt. Számára alighanem már megváltás volt, hogy elkezdte a büntetését, hiszen sok mindent veszített a csaknem egy évtized alatt: elvált a feleségétől, betegség gyötri, tüdőtágulata lett, amitől gyakorta fullad.

Évekig harcolt igazáért Galambos Lajos, megszólalt most a testvére Fotó: Knap Zoltán

Galambos István aggódik a testvéréért

Próbálom tartani benne a lelket

– kezdte a Bors arra vonatkozó kérdésére Lajcsi testvére, hogy viseli a bizonytalan helyzetet a zenész. Mint megírtuk: alig egy hetet töltött a baracskai börtönben, rosszul lett, mentővel kellett kórházba szállítani. Jogi képviselője akkor azt mondta, hogy alapbetegségén kívül az lehetett a probléma, hogy Lajcsi az elmúlt hét napban alig evett.

Természetesen tisztában vagyok testvérem komoly betegségével, de erről meg kell értsék, nem beszélek

– mondta Galambos István. – Annyit mondhatok el, hogy a betegsége miatt már régebb óta elő volt jegyezve egy műtétre, aminek úgy látszik, most jött el az ideje. A betegség nem válogat, nem vár… Lajos elképesztően nehéz helyzetben van, kit ne viselne meg, hogy rácsok mögött van, távol a szeretteitől, betegen. Próbál erős lenni, már csak miattunk is, hogy minél kevesebbet aggódjunk, de ez nem így megy!

A napokban beszélt bátyjával István Fotó: RTL Klub

Testvére a kapcsolattartója

Galambos Lajos jogerős büntetése 3 év hat hónapig tart majd, ebből viszont (ha minden feltétel adott) kedvezményekkel sokkal korábban szabadulhat, a szakemberek szerint a kiszabott idő harmadának letöltése után. A zenész úgy vonult be, hogy előtte minden hivatalos ügyét lerendezte, kapcsolattartójának testvérét nevezte meg.

– A testvéremmel a bevonulása előtti utolsó beszélgetésem komoly volt, ugyanakkor érzelmes is. Először egy papírt tett elém, hogy írjam alá. Azon a papíron az szerepelt, hogy kapcsolattartói státuszt kapok. Én leszek az egyik, aki látogathatja. Összekészítette az orvosi papírjait, amit vitt magával, azt is megmutatta, aztán arra kért, hogy szerezzek neki egy kisrádiót, amin híreket és zenét hallgathat. Szereztem is egy jobb minőségűt, remélem engedik bevinni a cellájába – árulta el lapunknak korábban István.