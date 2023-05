Fotókon Vasvári Vivien mesebeli esküvője

Nemcsak örök hűséget esküdtek egymásnak Vasvári Vivien és férje, a mesebeli szertartáson az is kiderült, hogy a gyönyörű menyasszony kisfiút hord a szíve alatt. Mint arról korábban írtunk, Vivien a boldogító igent és a lakodalmat is más-más ruhában ünnepelte. A vendégeket egy hatalmas, virágokkal borított V+Zs kezdőbetűkkel ellátott fal fogadta.

Fotó: Szabolcs László

A TNT együttes és Kis Grófo is zenélt, de a menyasszony és a vőlegény is előadott egy szerelmes duettet a színpadon. Volt tűzijáték, de rengeteg fehér lufit is szabadon engedtek az este egy pontján.