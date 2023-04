Idén egészen máshogy alakul Kis Grófo húsvétja, megszólalt a Bulibáró

Az ország elsőszámú Bulibárója, Kis Grófo pár hónapja gondosan ügyel arra, hogy mit eszik, nemrég például azon kapta magát, hogy már a benzinkúton kapható szendvicsek csomagolásán is azt fürkészi, mennyi szénhidrát van a termékben.

Természetesen ez a húsvétjára is komoly hatással van!

Bár Kis Grófónak különösen fontosak a rokoni kapcsolatok és hogy mindenki együtt legyen, a Metropolnak elmesélte, hogy ha törik, ha szakad, idén kitart az elhatározása mellett.

- A legfontosabb a mértékletesség, így nem fogok belakni, de enni persze lehet. Az elhatározásom mindennél erősebb. Pedig nagy társaság lesz, vendégségbe megyünk ezért most is épp vásárolunk. Igazi terülj, terülj asztalkámra számítok, lesz ott minden. Sültek, sonka, rengeteg tojás, de nekem nem az evésről fog szólni ez az ünnep. Ami az alkoholt illeti, eddig sem nagyon iszogattam a családi összejöveteleken, így ez nem nagy kísértés. Persze egy kis házi pálinka azért belefér ilyenkor - mondta nevetve a Metropolnak a fiatal énekes.

Ráparancsolt az orvos

Kis Grófo körülbelül öt hónappal ezelőtt vette a fejébe, hogy ledob tíz kilót, és bár a folyamat remekül halad, a rengeteg utazás megnehezíti a dolgát. Amikor ugyanis otthon van, imádott felesége nagyon odafigyel arra, hogy a Bulibáró helyesen étkezzen és minél kevesebb szénhidrátot vigyen be a szervezetébe, amikor viszont úton van, felborul ez a remekül működő rend.

- Szerencsére van egy személyi edzőm, aki remek étrendet állított össze nekem, és amikor csak időm engedi, izzasztó karidóedzéseken veszek részt. Két kilót fogytam is a korábbi mérés óta, aminek nagyon örülök. Egyébként az orvosom is figyelmeztetett arra, hogy egészségügyi szempontból mindenképp le kéne adnom pár kilót. Ráadásul refluxom is van, amit mára megtanultam kezelni, de így néhány élelmiszert örökre ki kell zárnom az életemből. Ilyen például a ketchup, amit egyébként imádok, de lemondok róla - mesélte korábban a Borsnak az énekes.

Bokszolni kezdett

A Bulibáró korábban a Metropolnak mesélt új szenvedélyéről, ami nem más, mint a boksz!

- Kisebbik fiam, Armandóka kezdett el bokszedzésre járni, és miközben őt fejleszti a mester, én ütöm a zsákot legalább egy órán keresztül. Addig is mozgok, ráadásul nagyon élvezem is. Ami a diétát illeti, csak az a nehézség, hogy rengeteget vagyok úton, ezért főtt ételt csak ritkán tudok enni. A másik, amire nagyon oda kell figyelnem, az a megfelelő folyadékbevitel, hajlamos vagyok ugyanis teljesen megfeledkezni a vízivásról, úgy kell magam emlékeztetni rá. Apaként is jó ötletnek tartom, hogy elkezdtem sportolni, így legalább a gyerekeknek is példát mutatok – mesélte a Metropolnak a mulatós sztár még március elején.