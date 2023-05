Fekete-fehér fotóval tudatta Tilla veszteségét: nagyon fáj

Ahogyan azt a Bors is megírta, tegnap este nyilvánosságra került a hír, miszerint meghalt a legendás rocknagyi, Tina Turner. A csodálatos énekesnő milliókat inspirált, sokakat ihletett, és számos fiatalt vonzott a zenei pálya felé. Nemcsak a nagyvilágban, de Magyarországon is sokan gyászolnak. Köztük van nagyszerű műsorvezetőnk, Till Attila is.

Till Attilát nagyon elszomorította az eset / Fotó: Szabolcs László / Ripost

Till Attilának sok fájdalommal kellett megküzdenie az utóbbi időben. Arról már beszámoltunk, hogy Lang Gyöngyi halála rettenetesen megviselte őt, és úgy gondolja, hogy egy a hazai zenei világ pótolhatatlan személyét veszítettük el. Most pedig meg kell birkóznia a másik nagy kedvencének, Tina Turnernek elvesztésével. Fekete-fehér képekkel búcsúzik a legendás rocknagyitól, és egy szívhez szóló üzenetben fogalmazta meg bánatát:

Meglepődtem, (már nem először mostanában) hogy elment egy nagyszerű ember! Tudtam, hogy Tina nem tavaly volt 18, de akkor is! Ő is hozzá tartozott a világunkhoz, basszus! Minden idők egyik legdögösebb csaja ment most el! Tina drága ég veled és mindent köszi!

- írja. Bejegyzésével sok ezren értettek egyet, köztük Kiszel Tünde és Csonka Bandi is.