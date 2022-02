Váratlan fordulat: Csuti a védelmébe vette G.w.M-et, Kulcsár Edina új párját

Varga Márkot, azaz G.w.M-et még Csuti mutatta be feleségének, Kulcsár Edinának. Mint ismert, az üzletember és a korábbi szépségkirálynő házasságra véget ért, utóbbi pedig a rapper oldalán találta meg a boldogságot. Az utóbbi napokban elfajultak az indulatok, sokan bántották Edinát és új párját is a közösségi oldalakon. Még Csuti oldalán is! Ennek akar most véget vetni:

„A mai edzéshez egy autentikus pólót vettem fel, mert az utóbbi időben elszabadultak itt az indulatok és szeretném, ha ez nem az az oldal lenne, ahol ilyen dolgokat olvasok a gyerekeim anyukájáról. Megvan benne bőven a magam felelőssége, hogy idáig jutottunk, de arra szeretnélek kérni titeket, hogy legyetek tekintettel és nagyobb türelemmel a kialakult helyzetre! Nyugi!” – írta a legújabb edzős fotójához Csuti, amin egy "Nyugi" feliratú pólót visel.

A bejegyzést elárasztották a kommentek, az egyik követője azt írta:

Ilyenkor is a másikra gondolsz, pedig alázott téged, nagyon jó ember vagy. Sok sikert az életben.

Erre reagált úgy Csuti, ami sokakat meglepett:

Ennek a kapcsolatnak akkor is vége lett volna, ha nincs Márk!

– vallotta be az üzletember.