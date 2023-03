Folytatódik a harc? 12 ezer ember előtt alázta meg Azahriah G.w.M-et

Azahriah neve ismerősen hangozhat sokaknak, hiszen az alig 21 éves fiatal pár napja csurig töltötte a Papp László Budapest Sportarénát. Amellett, hogy óriási rajongótáborral büszkélkedhet, rengeteg slágert is jegyez a neve mellett, de az elmúlt évben a botrányaival is rivaldafénybe került. Elég csak a palacsintafesztiválos incidensre gondolnunk, amivel óriási port kavart tavaly, sőt, nem sokkal később G.w.M-mel is csúnyán összeszólalkozott.

Azahriah visszavágott G.w.M-nek Fotó: Bors

Utóbbi balhét egyébként a Mr. Missh művésznéven jegyzett előadó indította el azzal, hogy tulajdonképpen ok nélkül belekötött az interneten Azahriah-ba. A rapper a zenész Habibi című számából idézett, s mondta el a véleményét: "Azt mondja, kicsit rocksztár. Kisgyerek, kisgyerek... A rocksztár fogalma az egy kicsit bővebb... Azt mondja, kicsit rocksztár, hát ja, csak kicsit."

Nyilvánvalóan a fiatal zenész nem hagyta szó nélkül a dolgot, szintén az interneten üzent, melyben csalódottságának adott hangot. Persze, némi bújtatott beszólás is helyet kapott mondandójában...

Ezt elfelejtetted a fejemhez vágni faszim, amikor a benzinkúton képért jöttél oda vágod, és arról áradoztál, hogy mi vagyunk Desh-sel az új nagy hullám. Én a pizza king type rappesek közül téged gondoltalak az egyetlennek, aki annak ellenére, hogy trash, legalább autentikus, mert real. Sajnálatos

– fogalmazott.

Nos, ekkor szállt be a buliba Kulcsár Edina férje, G.w.M, aki keményen helyretette pár évvel fiatalabb kollégáját. Mondhatni, nyomdafestéket nem tűrő módon oktatta ki Azahriah-t.

– Tényleg vegyél vissza az arcodból, mert ez most már nagyon gusztustalan stílus, ahogy beszélsz. Mi az, hogy pizza king type rapper? Már akkor fellépni jártunk, mikor még azt sem tudtad, mi lesz belőled. Most már tényleg jó lenne visszavenni a szádból, mert nagyon elhiszed magad öcsém. Örüljél annak, hogy a Missh rólad beszél, hát basszus, sose leszel egy Missh. Egy igazi kis senkiházi b*zi vagy, egy tiszteletlen kis k*csög – írta annak idején a rapper, s akkor ezzel úgy tűnt, pontot is tettek az ügy végére.

Folytatódik a balhé!

Miután már mindenki azt hinné, hogy lecsillapodott a botrány, Azahriah jött és ledobta az atombombát. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az alig 21 éves énekes teltházas koncertet adott múlt pénteken a Papp László Budapest Sportarénában, ahol G.w.M-nek is odaszúrt egy kicsit... Két híradós kapta ugyanis azt a szerepet, hogy felkonferálják az európai turnéra készülő énekest, amihez egy fiktív történetet használtak. Egészen pontosan Azahriah elrablását jelentették be a nagyközönségnek, Szellő István pedig elejtett egy olyan mondatot is, aminek G.w.M biztosan nem fog örülni.

Kellemetlen frekvenciák hallgattatásával kínozták

– mondta a híradós, a háttérben pedig a megkötözött Azahriah látható, ahogy G.w.M albumát hallgattatják vele.

A rapper rajongói természetesen nagyon kiakadtak, s várják, hogy mit fog lépni erre kedvencük, miközben Azahriah követői folyamatosan osztják az estéről készült videókat. Egy azonban biztos, az énekes most újabb szintre emelte a botrányt!