"Minden érzékenyebb ember szorongó típus" - pánikbetegségéről vallott Tóth Gabi

Tóth Gabi és Pápai Joci a minap a zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába látogatott, ahol közel 60 diák várta tűkön ülve, hogy kedvenceik átvegyék egy órára a tanárok szerepét. Az énekesek egy rendhagyó osztályfőnöki óra keretén belül meséltek a lurkóknak többek között arról, milyen nehézségek árán jutottak el az álmaik megvalósításáig. Mint mondták, nekik sem volt hátszelük, mind a ketten egy kis településről érkeztek Budapestre, ám a kitartásuknak és a tehetségüknek köszönhetően komoly sikereket értek el. Éppen ezért szeretnék tudatosítani a gyerekekben, hogy ha nekik sikerült megvalósítani az álmaikat, mások előtt sincs legyőzhetetlen akadály. Emellett azonban szóba került az iskolai bántalmazás is, melynek kapcsán Gabi a saját példáját hozta fel a kicsiknek.

Rendkívüli osztályfőnöki órát tartott Tóth Gabi és Pápai Joci (Fotó: Szabolcs László)

Én pontosan tudom, hogy milyen az, amikor valakit csúfolnak. Engem nagyon sokat bántottak, és még most is rengetegszer kapok negatív kritikát. De egyet jegyezzetek meg, soha ne engedjétek, hogy az önbizalmatokat elvegyék!

- hangzott el az osztályfőnökin, lapunk pedig kíváncsi volt arra, mi volt az, ami ennyire mély nyomot hagyott az énekesnőben.

- Tisztán emlékszem, hogy felsőben sokszor csúfoltak. Akkor erősödött fel az, hogy ki, milyen ruhában megy, és nekem nem volt túl sok nadrágom vagy cipőm, ezért mindig ugyanazokban jártam. Ezzel mindig bántottak, és ez azért bennem maradt... Akkor egyébként megfogadtam, hogy amikor az első nagyobb fizetésem megkapom, akkor megveszem magamnak álmaim tornacipőjét három színben, és mindig más lesz a lábamon. Ez így is lett - emlékezett vissza Gabi, aki az ifjú hallgatósággal azt is megosztotta, hogy egészen fiatalon vált a szorongás a mindennapjai részévé. Hosszú évekig erős pánikbetegség is kínozta, s bár ez enyhült azóta, tisztában van vele, hogy érzékeny emberként sosem fog megszabadulni tőle. A Borsnak azonban elárulta, hogyan kezeli ezeket a helyzeteket.

Azt gondolom, hogy minden érzékenyebb ember szorongó típus, tehát aki jobban átérzi a dolgokat, az szorong. Én egyébként ezt már egész jól kezelem. Például, amikor Jocival énekelünk, vagy zenélünk, az mindig segít. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ezzel meg lehet tanulni együtt élni, azonban fontos, hogy beszéljünk róla, mert a fiatalok nem biztos, hogy ezt a helyén tudják kezelni

- mondta.

Óvodás lett a kislánya

Alig pár napja a közösségi oldalán számolt be róla, hogy kislánya, Hannaróza elkezdte az ovit. Írásából már akkor kiderült, hogy valószínűleg anyukaként nehezebben fogja ezt viselni, mint a gyermeke, lapunknak pedig igazolást is adott erről.

- Minden jel azt mutatja, hogy ez nekem sokkal nehezebb, mint neki. Ő már nem igazán foglalkozik velem, ha otthagyom, illetve mikor megyek érte, akkor is inkább maradna még az oviban. Viszont sokkal jobb azt látni, hogy a gyerek nem zokog és csimpaszkodik utánam, hanem végre szárnyal és megvannak az első lépései a világ felé - mondta meghatódva Gabi.