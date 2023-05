Dolly már intézkedett: ez lett a sorsa a szaporítótól elhozott kutyáknak

Pénteken bombaként robbant a hír, hogy Dolly menedzserére lecsaptak az állatvédők és a rendörök is, mivel kiderült, hogy illegális kutyatenyésztést folytat a gyöngyösi otthonában. A helyszínen megjelent az énekesnő is, aki magához vett kilenc nagyon rossz állapotban lévő kutyát és távozott, még a rendőrség kiérkezése előtt. Dolly csak segíteni szeretett volna az állatokon, amikről nem tudta, hogy betegek. Az énekesnő azóta már szakértőkre bízta a 9 nehézsorsú kiskutyát.

Dolly / Fotó: Nagy Zoltan

Az énekesnő a Borsnak elsőként eljuttatott közleményében elismerte, hogy valóban elvitt kilenc kiskutyát és hozzá tette: ő jóhiszeműen járt el, és csak szerette volna megmenteni a sanyarú sorsú apróságokat. Továbbá elmondta, fogalma sem volt arról, hogy a menedzsere milyen borzalmas körülmények között tartott több mint 50 kutyát. Miután munkatársunk tájékoztatta Dollyt arról, hogy az általa elvitt állatok valószínűleg egytől egyig betegek, ígéretet tett arra, hogy egy állatvédő szervezethez fordul segítségért.

Dolly egykori menedzsere ilyen körülmények között tartott több mint 50 kutyát. / Fotó: Állatmentő Szolgálat Alapítvány

- A történtek miatt döbbenet és szomorúság mellett fantasztikus érzés, hogy az alig pár órája közzétett felhívásra, melyben a zenésztársadalom, a zenészkollégák segítségét kértem az általam menteni kívánt kutyák elhelyezésében, máris megindultak a telefonok és többen is jelezték, hogy örömmel próbálnak segíteni, megfelelő helyet, gazdit találni a kutyusoknak. Viszont jómagam azt gondolom, és ezt tartom a legjobb és leggyorsabb megoldásnak, ha az állatvédők, az ezzel foglalkozó szervezetek és egyesületek segítenének, hogy a nálam lévő, szerencsére most már jó helyen és biztonságban levő állatok végleges lakóhelyet találjanak- mondta lapunknak még pénteken az énekesnő, aki a Ripost információja szerint meg is tette a szükséges lépéseket.

- Úgy tudom, hogy Dolly valóban felkeresett egy állatvédelemmel foglalkozó szervezetet és jelezte, hogy szeretné a részükre átadni mind a kilenc nagyon rossz állapotban lévő kutyát. Ha jól értesültem, két kiskutyánál jól látható betegségre utaló jelek vannak, de a többi hét sincs jó bőrben.

Már csak az időpontot egyeztetik a szakemberek és az állatok végre jó helyre kerülnek, ahol szakszerű ellátásban részesülnek

- mondta el a lapnak Némedi Edina, az Állatmentő Szolgálat Alapítvány munkatársa.