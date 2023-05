Dolly megszólalt a botrányról: "Fogalmam sem volt róla, hogy mit művel a menedzserem!"

Horrorfilmbe illő jeleneteknek voltak szemtanúi azok az állatvédők és rendőrök, akik rajtaütöttek a Dolly Roll néven bejegyzett gyöngyösi kenelen és annak tulajdonosán, aki történetesen nem más, mint a 75 éves énekesnő menedzsere. A gyöngyösma.hu portál úgy értesült, hogy Dollynál is házkutatást tartott a rendőrség, egy fotó tanúsága szerint pedig maga az énekesnő is megjelent a szaporítótelepen, ahonnan kilenc kutyát vett magához.

Dolly egy közleményben tisztázta nevét a szaporítóbotrányban Fotó: YouTube

A hatóságok és az állatvédők felszámolták a szaporítótelepet, ahonnan 50, a saját ürülékükben élő állatot mentettek meg. A borzalmas körülményekről készült felvételeket, ide kattintva lehet megnézni.

A Bors elérte Dollyt, aki egy hivatalos közleményben reagált az eseményekre.

"Sikerült kilenc kutyát elhoznom a helyszínről"

"A tegnapi napon megdöbbenéssel és mélységes felháborodással szembesültem arról, hogy az egyik kollegám álltatartási botrányba keveredett.

Amikor ez esetről értesültem azonnal a helyszínre siettem, hogy tájékozódjak és próbáljak segíteni. Így sikerült kilenc kutyát elhoznom a helyszínről.

Ők nálam vannak megfelelő körülmények között, melyet a mai napon a hatóság ellenőrzött is. Tegnap, a helyszínen fogadott látvány és körülmények számomra is elfogadhatatlanok és elítélendőek" – kezdte Dolly, aki egyúttal arra kéri a zenésztársadalmat, hogy fogjanak össze és hozzá hasonlóan próbáljanak meg segíteni a szerencsétlen sorsú kutyákon.

"Az érintett kollégával pár éve vagyok munkakapcsolatban. Tudtam arról, hogy állatokkal, elmondása szerint állatvédelemmel foglalkozik, de fogalmam sem volt a körülményekről, arról, hogy ezt ilyen módon teszi. Mint állatszerető és állatvédő ember, magam is elhatárolódok ettől, sőt a magam módján és lehetőségeihez képest igyekszem segíteni. Ezúton felkérem a zenésztársadalmat, zenész kollégákat, hogy akinek lehetősége van rá, fogadjon be, akár ideiglenesen is egy - egy kutyát, megkönnyítve helyzetüket és segítve nekik. Természetesen megteszem a szükséges lépéseket és a volt munkatárssal kapcsolatunk ezek után nem folytatódhat" – írta az énekesnő, aki szerette volna megosztani gondolatait követőivel is, de a hivatalos közösségi oldala elérhetetlenné vált, hiszen azt feltehetően az elbocsájtott menedzsere kezelte.