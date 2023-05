"Bevallom férfiasan, kicsit tartok tőle" - műteni kell MC Hawert

MC Hawer sosem csinált titkot abból, hogy hosszú éveken át volt az alkohol rabja. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy már negyvenéves korában megromlott a látása. Először csak olvasáshoz viselt szemüveget, azonban az évek alatt a helyzet tovább durvult.

– A züllesztő életmódomnak köszönhetően közel harminc évvel ezelőtt találkoztam a problémával, egyre távolabb kellett tartanom mindent, amit el akartam olvasni. Betévedtem egy áruházba, ahol felpróbáltam egy olcsóbb kategóriás szemüveget, és örömmel tapasztaltam: újra látok. Ez már 18 évvel ezelőtt volt, azóta folyamatosan romlott a szemem, és eljutottam a 4 dioptriás lencséig.

Négy éve vettem észre, hogy vezetésnél is gyakran káprázik a szemem, egyre nagyobb kellemetlenséget okozott.

Egy látásvizsgálaton derült ki, hogy már nem csak közelre, hanem távolra is szemüveget kell viselnem – mesélte a Borsnak.

Géza és zenésztársa, Miki is hasonló cipőben járt, így 8-9 évvel ezelőtt ellátogattak egy szemklinikára, ám akkor még nem lehetett műteni.

– Baromi kellemetlen volt, mert kellett szemüveg az olvasáshoz, a tévézéshez, és külön a monitorhoz is, ami előtt a grafikai munkáim miatt elég sokat ülök. Folyamatosan hármat cserélgetek, és meguntam, hogy minden helyiségben, a kocsimban, a táskámban kell egy-egy belőle, mert gyakorlatilag vak vagyok anélkül.

Betelt a pohár, ezért úgy döntöttem, közel húsz év elteltével újra megvizsgáltatom magam, felkeresem a margitszigeti szemészeti lézerklinikát, hátha lehet műteni.

Kiderült, hogy igen – mondta érdeklődésünkre.

A mulatós sztár kicsit hezitált, hogy vállalja-e az operációt, végül a józan eszére hallgatott.

Vacilláltam, hogy ”kés alá” feküdjek-e, de annyira ellehetetlenedett a helyzet, hogy igent mondtam rá. Bevallom férfiasan, kicsit tartok a műtéttől, hiszen a szememről van szó, de rengeteg véleményt elolvastam, utána jártam, pontosan mivel jár majd, ez is befolyásolta a döntésemet.

Aki már túlesett rajta, mindenki azt mondja, fájdalommentes, és rövid időtartalmú volt a beavatkozás – fűzte hozzá. – Előadóként inkább a műtét utáni időszak lesz kellemetlen, legalábbis abból a szempontból, hogy két hónapon keresztül napszemüveget kell hordanom még a színpadon is. Sőt! A diszkókban is, mert az uv fény is ártalmas lehet a szememre. Előre elnézést kérek a rajongóinktól, nem tiszteletlenségből viselek majd napszemüveget, hanem az előírás miatt. Sajnos szoláriumba sem járhatok ebben az időszakban – fűzte hozzá nevetve.

Géza a műtét után nem ülhet volán mögé, így gondoskodnia kellett arról is, hogy valaki a helyszínre és a műtét után hazaszállítsa.

– A lányom és a párja taxiznak, a szemvizsgálatra is ők kísértek el. A beavatkozás napján is számíthatok rájuk, mert nem vezethetek – mesélte lapunknak.