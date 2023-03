Húsz évig volt alkoholista a magyar mulatós sztár: így segít most másokon

Október elsején lesz pontosan tíz éve, hogy Koczka Géza, azaz MC Hawer sokadik alkalommal elvonókúrára vonult, azóta pedig egy kortyot sem iszik. Úgy érzi, ha az ő küzdelme egy kicsit is segít másokon, akkor volt értelme kijózanodnia.

MC Hawer segít a függőséggel küzdőknek (Fotó: Facebook)

Ahogy azt a Bors is megírta, nemrég a TikTok-oldalán indított egy videósorozatot, ahol azokról a borzalmas időkről és sikertelen próbálkozásokról mesél, amibe az ital hajszolta. Azt is elárulta, több alkalommal kapott epilepsziás rohamot, zárt osztályra került, de még ezek a súlyos figyelmeztetések sem segítettek neki abban, hogy úrra legyen az addikcióján. Az őszintesége rengeteg sorstársnak szimpatikus volt, sorra fordultak hozzá tanácsért. Olyanok is, akiknek a családjukban van jelen az alkoholizmus, de nem őket érinti – írja a Ripost.

MC Hawer Hogyan szokj le az alkoholról címmel tett közzé videót, melyben számos, a témát érintő kérdésre válaszol.

– Ha valaki úgy érzi, hogy a családja terhére van, vagy a saját rovására megy már az alkoholfüggősége, akkor vonuljon el egy addigtológiára – kezdi Hawer. – Meg kell próbálni hat hetet eltölteni egy ezzel foglalkozó intézményben. Azért fontos ez, mert az elvonásnak – ahogy tőlem is hallottátok már –, rengeteg tünete lehet." Ha már nagyon függtök az alkoholtól, nem érdemes megpróbálni egyedül letenni, orvosi felügyelet szükséges – hívta fel a figyelmet.

A mulatós zenész saját tapasztalatból tudja: van, hogy gyógyszerekkel is segítenek a betegeken, hogy át tudják vészelni a legkritikusabb időszakot.

Változtatni kell a baráti körön

– Ha a hat hét letelik, az azt követő hónapokban barátokat kell változtatni. Olyan társaságot kell keresni, ahol kizárólag „nem ivók” vannak. Legyen az a feleséged, a szüleid, bárki, aki nem húz vissza. Ha ők jó példát mutatnak azzal, hogy nem isznak előtted illetve veled, akkor nagy eséllyel kevesebbszer jut eszed, hogy el menj a kocsmába piálni – mondta az énekes.

Kiemelte: el kell fogadni a tényt, ha valaki alkoholfüggővé válik. A függőség rögzül az agyban, és soha nem fog elmúlni.

– Bármilyen esemény történik, mindig eszedbe fog jutni, hogy máskor ilyen alkalmakkal ittál, és inni is akarsz, mert feldob, gyógyszer és jó. De csak egy ideig! Mert másnap, ha felkelsz, depresszív vagy. Viszont a világot szépnek látni csak úgy lehet, ha tiszta vagy.

Érdemes megtartani a józanságot. Ahogy 15-20 év alatt rászoktál, ugyanúgy át kell szokni a józanságra

– osztotta meg saját tapasztalatait Hawer.

– Nekem sikerült ügyesen venni az akadályokat, és tíz éve tartom is. Sokkal jobb érzés emiatt büszkének lenni magatokra, mint hogy tovább züllesz. Borzasztó csúnya vége van, mindig. Hiszen az alkohol az idegrendszert cibálja, emiatt sokkal indulatosabbá és agresszívebbé válsz. Nekem ez a tanácsom mindenkihez. Minden elhatározás kérdése, és be kell ismerni nem csak a hozzátartozóknak, hanem önmagadnak is, hogy probléma van. Ha ez sikerült, akkor jöhet a következő lépés: az elvonulás – elevenítette fel saját útját a józanság felé.

A mulatós-rapper azt is kiemelte: számítani kell rá, hogy a sóvárgás soha nem fog megszűnni.