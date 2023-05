Béres Anett fellélegezhet: a műtétje után is lehet gyereke

Júliusban nemcsak a tényleges születésnapját ünnepli majd Béres Anett – vagy ahogyan sokan régről ismerik, VV Anett –, hanem az újjászületését is, hiszen akkorra már talán a fájdalmaitól is végleg megszabadul. Mint ismert, az egykori ValóViág-szereplő tavaly nyáron ment el egy ayahuasca-szeánszra, amelynek rossz vége lett: balesetet szenvedett, sokáig aggódni kellett az életéért. Ám az orvosok nemrég a kötelező 12 hónapnál hamarabb kivették a csavarjait, mert elviselhetetlenül szenvedett tőlük. Minden terápiát kipróbált, hogy felgyorsítsa a gyógyulási folyamatait, a leletek pedig őt igazolták – erről a hot! magazin hasábjain számolt be.

Az ayahuasca-szeánszot követő baleset után Anett elviselhetetlen fájdalmaktól szenvedett Fotó: hot! magazin

– A lábtörésem miatt három hónapig feküdtem, ettől beállt a hátam és letapadtak az izmaim, a csavarok nyomták az idegeket, ez okozhatta a nem szűnő hátfájásomat. Az orvosok nehezen mentek bele, hogy két hónappal korábban eltávolítsák a csavarokat, minden vizsgálatot elvégeztek. A Human Regenerator viszont segített!

Ezt a kezelést élveztem a legjobban: ágyon fekve történik, és hideg légköri plazmával regenerálja a sejteket. Az utolsó vizsgálaton már mindenem összeforrt, ezért kerülhetett sor a műtétre, amely után még hetekig voltak fájdalmaim. A kezelést folytatom, most a csavarok helyének kell újracsontosodnia.

A műtét után volt egy időszak, amikor már úgy éreztem, nem bírom, mert még mindig fáj, de aztán rájöttem, hogy most kell igazán kitartónak lennem. Három hétig anyukám ápolt, de most újra önellátó vagyok.

A balesete után nem áll készen arra, hogy fűzőben randizzon

Az egykori ValóVilág-szereplő a hegei ellenére nagyon várja már a bikiniszezont.

Ezeket a csavarokat vették ki Anett gerincéből Fotó: hot! magazin

– A tavalyi nyarat a kórházban töltöttem, az ideire viszont vannak apró terveim. Szeretnék strandra menni, a Balatonra, vágyom arra is, hogy újra biciklizhessek. Másodjára vágtak fel ugyanott, de nem zavar az a három darab 15 centis heg, mert az életemet mentették meg, simán felveszem a bikinit – folytatta, és azt elárulta, mi volt az első kérdése, amikor először megműtötték. – Azt kérdeztem az orvosoktól, hogy a gerincműtét után lehet-e még gyerekem. Szerencsére igen, a szülést nem befolyásolja, de amit a sors nekem szánt, az lesz. Naponta húszan írnak, de eddig nem éreztem, hogy készen állnék rá, hogy fűzőben menjek randizni.

Kalcium és kollagén Anettet sokan támadják amiatt, hogy kipróbálta ezt a kétes szertartást, ugyanakkor sokan fordulnak hozzá tanácsért a gyógyulásával kapcsolatban. – Mindig elmondom, hogy a kezelések mellett a kalciumra és a kollagénre esküszöm, ezeket a jövőben is szedni fogom.