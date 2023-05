Szinte teljes a gyógyulás: VV Anett talpra állt!

Sokszor még most is felemlegetik a történteket, de nem tudok mit kezdeni velük. Egy hiba miatt határoznak meg. Már leperegnek rólam ezek a vádak, hidegen hagynak. Sokszor drogosnak is neveznek, de nem vagyok az. Elkövettem egy hibát, amiből tanultam, de nem vagyok függő. Ha valaki más megissza élete első alkoholos italát, ő sem lesz alkoholista. Ezekre a megnyilvánulásokra nem is akarok reagálni!