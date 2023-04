Zalatnay Sarolta: „Szívesen énekelném a pápa előtt az Ave Mariát”

Zalatnay Sarolta életében gyermekkora óta fontos szerepet tölt be a vallás. Nagyon örül, hogy a pápa 2021 szeptembere után idén újra Budapestre látogat.

Ferenc pápa hétvégén Magyarországra látogat (Fotó: MTI / AP / Andrew Medichini)

A Szentatya a hétvégén számos helyszínen teszi tiszteletét és misét is tart majd.

– Boldogan énekelném a pápa előtt az Ave Mariát! – kezdett bele a Borsnak nyilatkozva Cini. – Evangélikus vagyok, az édesanyám az evangélikus püspök mellett szolgált. A Bécsi kapu téri templom kórusában énekeltem kislányként – idézte fel az énekesnő, aki lapunknak azt is elárulta, milyen gyakran imádkozik:

Cini szívesen elénekelné az Ave Mariát a pápa tiszteletére. Fotó: Zalatnay Sarolta

– Hiszek Istenben, gyakran imádkozom. Minden este lefekvéskor elmondok egy imát a szeretteimért, akik már nem lehetnek velem. De az élőkért, a saját egészségemért is. A fellépéseim előtt is rendszeresen imádkozom, a hangomért, hiszen mindig élőben énekelek, és fontos, hogy mi történik a színpadon.

Zalatnay még egy érdekességet említ a hite kapcsán:

– Keresztet mindig is viseltem, akkor is, mikor ez nem volt engedélyezett. Most is kereszt alakú fülbevalóm van, de itthon is vannak nagyobb keresztjeim – avatta be a Borsot Cini.

A kereszt fontos motívum az énekesnő számára (Fotó: Zalatnay Sarolta)