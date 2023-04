Tündéri videóban mutatta meg Kulcsár Edina a szülinapos kislányát

Kulcsár Edina keményen dolgozik, de cserébe mindent megkap, amit csak megálmodott magának. Bár az első házassága nem úgy alakult, ahogy tervezte, a kapcsolatból mégis két csodálatos gyerek született: Medox és Nina. Mint az ismeretes, Kulcsár Edinára ismét rátalált a szerelem, és G.w.M. oldalán tökéletesen boldog. Most pedig már úton van az ő közös gyermekük is, és Kulcsár Edina alig várja, hogy harmadjára is édesanya legyen.

Kulcsár Edinának mindene a gyerekei. Fotó: Knap Zoltán

Támadások kereszttüzében él az egykori szépségkirálynő. Szinte minden lépését megkérdőjelezik, ő azonban mindig büszkén tartja magát. Legutóbb például azon akadtak ki sokan, hogy rapper férjével vettek egy cane corso kiskutyát, aki felnőtt ebként termetes jószág lesz, a viadalok miatt pedig nincs is túl jó híre. A rajongók erre azzal támadták a modellt, hogy három kisgyerek mellé túl nagy felelősség még egy kölyökkutyát is venni, és ezt nem gondolta át elég alaposan. A család azonban szembe mer nézni a kihívásokkal.

Támadások ide, támadások oda, az tagadhatatlan, hogy Kulcsár Edinának a gyerekei jelentik a legtöbbet, és hogy értük bármit megtenne. Kislánya, Nina most ünnepli a harmadik születésnapját, és ez nagyon felvillanyozza a modellt. Feltöltött egy videót, amelyen a kis születésnapos vidáman pörög-forog, s a végén meghajol.

Ezzel kapcsolatban Kulcsár Edina elárulta, hogy mennyire meglepi az idő múlása, hogy máris eltelt három év. Kiemeli, hogy nagyon sok dolgon mentek már át közösen a kislányával, de érte minden megéri: gyerekkora óta arról álmodozott, hogy egyszer lesz egy kislánya, elképzelte, hogy ő cserfes és akaratos lesz. A modell szerint Nina túl is szárnyalta az elképzeléseit, és tökéletesen boldoggá teszi a család életét. Nina szereti feszegetni a határokat, és nagyon leleményesen tud megszólalni. Szeme mindig csillog, mindig vidám és derűs, és soha nem szomorú. A legfontosabb pedig, hogy olyan szeretettel néz Kulcsár Edinára, ahogyan csak egy kisgyerek tud az édesanyjára.

