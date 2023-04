Különös helyzet: így vigasztalódik a szakítás után Tóth Andi és Marics Peti

Tóth Andi és Marics Peti szakítása annak ellenére is meglepte a rajongókat, hogy már napokkal, sőt, hónapokkal korábban voltak előjelei. Egyesek már a Sztárban Sztár adásaiban is felfedezték, hogy a két híresség egyre ridegebben viselkedik egymással, nemrég pedig napvilágot látott egy fotó is, amit még románcuk hajnalán Peti tett közzé az Instagram-sztorijában. Ebből arra lehet következtetni, hogy bizony volt a kapcsolatukban egy harmadik szereplő is, ami nem más, mint a féltékenység... Bár a szakításuk miértjeiről továbbra is hallgatnak, vannak, akik még mindig reménykednek abban, hogy egymásra találhat a két sztár. A tényeket látva azonban erre nincs túl sok esély...

Máshogy gyászol Tóth Andi és Marics Peti... Fotó: Bors

Máshogy élik meg a szakítást

Miután Andi megerősítette, hogy szakítottak, azt is hozzátette, hogy bizony ő volt az, aki útjára engedte Marics Petit. A videóban az látszott, hogy a visszavonuló énekesnő biztos a dolgában. Olyannyira, hogy azt hihetnénk, nem is viselték meg a történtek, holott ez biztosan nincs így... A közösségi médiában azt láthatjuk, hogy inkább egyedül van és kutyájával tölti minden idejét. Legutóbb egy videót is közzétett, hogy megmutassa, milyen erős kapcsolat is van köztük: Andi egy pillanatra szomorú arcot vág, a kutyus pedig valósággal átöleli és mindent bevet, hogy felvidítsa imádott gazdáját.

Tóth Andit imádott kutyája segíti át a szakításon Fotó: Instagram

Míg Andi a négylábú terapeutájával vészeli át ezt a nehéz időszakot, addig Peti a barátai támogatását élvezi. A ValMar énekese az utóbbi időben rengetegszer posztol társaságból, hol étteremből, hol pedig egy-egy kisebb baráti összejövetelről. Ebből is jól látható, mennyire másként élik meg a szakítást, ami feltételezhetően mindkettejükben mély sebet hagyott. A szakember szerint ez egyfajta gyászreakciót is előidézhet majd...

Marics Peti egy nagyobb baráti társasággal töltötte az idejét Fotó: Instagram

Elhatalmasodnak rajtuk az érzelmek

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint mindenki másképp él meg egy szakítást, azonban el kell fogadnunk, hogy előbb-utóbb mélypontra kerülhetünk. Ez egy teljesen normális folyamat, ami idővel segíti elengedi a múltat.

El kell tudnunk fogadni, hogy a veszteség egy gyászreakciót fog kiváltani. Ennek következményeként nincs olyan ember, aki nem borulna ki, akin nem hatalmasodnának el az érzések, a sírás, a depresszív jegyek.

– mondta a Borsnak korábban Dr. Makai Gábor, aki szerint ártalmas is tud lenni egy párkapcsolatban az azonos munka.

– Ha nem tudnak kilépni vagy határt szabni a magánélet és a munka között, az hátrány lehet egy viszonyra, miközben összetartó is tud lenni. Aki ugyanabban a világban dolgozik, megérti egymást, ezt pedig lehet előnyükre is fordítani – tette hozzá.