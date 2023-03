Gyanús jelek! Már a kamerák előtt is feszült volt a hangulat Tóth Andi és Marcsi Peti között

Ahogy lapunk elsőként számolt be róla, már napok óta gyanús volt Tóth Andi és Marics Peti viselkedése. A két híresség feltűnően rideg volt egymással múlt vasárnap a Sztárban Sztár műsorában, a rajongók pedig azért aggódtak, hogy egyáltalán együtt vannak-e még... Nem sokkal később az a pletyka is szárnyra kapott, hogy már külön is költöztek, pénteken pedig bebizonyosodott, hogy a szóbeszédek igazak... A visszavonuló énekesnő az Instagram-oldalán erősítette meg, hogy szakított a ValMar zenészével.

Már napokkal ezelőtt lehetett sejteni, hogy szakított Marics Peti és Tóth Andi (Fotó: Bors)

Igen, szakítottunk

Annyit kértem Marics Petitől, hogy az utolsó három adást kérem kulturáltan és békességben végigcsinálni. Nem rólunk van szó, hanem a műsorról. Ez nem történt meg, sőt meg is nehezítette nekem ezt az utolsó adást, de mindegy is. Igyekeztem nem kimutatni, megtörtént, levette mindenki, semmi baj. Ezáltal szeretném megköszönni ennek a drága Marics Peti közeli barátnak, aki nyilatkozott erről undormány módon. Nyilván ha az én barátaimat kérdezik, egész másról szólna ez a cikk, de ezzel nincs is baj. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam - mondta a megosztott videójában Andi, majd a Borsnak is megerősítette az elhangzottakat.

Marics Peti Gubik Petrának szánt bókjai nem arattak túl nagy sikert Tóth Andinál (Fotó: TV2)

Lehetett sejteni, hogy nagy a baj

Már a Sztárban Sztár legutóbbi adása alkalmával is többeknek feltűnt, hogy Marics Peti és Tóth Andi kifejezetten furcsán viselkedik egymás társaságában. A két zsűritag ugyanis egymás felé sem nézett a műsor alatt, nem kommunikáltak, és Andi láthatóan nem volt túl jó passzban.

- Az egy dolog, hogy élő adás közben nem, hogy nem szólnak egymáshoz, de sokszor megjegyzést tesznek vagy pofákat vágnak. Egymásra se néznek konkrétan. Az is fura volt nekem, mikor Andi élőzött és mindenki kérdezte, hol a Peti... Rendesen felidegesítette, hogy a saját kocsijában miért ne lehetnének külön. Plusz mindkettőről csinálnak folyton képeket és pakolgatják is ki, de amióta megy a műsor még egy közöset nem raktak ki, pedig össze vannak mindig öltözve, tök jó tartalmakat tudnának gyártani. A Marics a visszavonulós videójára sem reagált egyáltalán szerintem. Én remélem, jól vannak, de nekem nagyon gyanús - fogalmazott akkor egy rajongó, ám odáig fajult a történet, hogy már Trap kapitányt és Gubik Petrát is belekeverték a történetbe.

Csak nekem tűnt fel, hogy Andi egy kicsit túlzottan rajong Trap kapitányért? Ha már Marics látványosan kedveskedik Gubik Petrának... Gondolom, ez a bosszú. Mindenesetre nagyon feltűnő, ahogy ignorálják egymást, az első adásban még más volt a felállás! Legutóbb már egymásra sem néztek, Andi fejeket vágott, mikor Peti beszélt... Hát nem tudom, mi lesz ebből...

Sajnos az aggodalmak jogosnak bizonyultak, hiszen Andiék végül a szakítás mellett döntöttek. Az alábbi videóban is jól látható, hogy az énekesnő mennyire nehezen viselte a helyzetet, hiszen végig kellett hallgatnia, ahogy volt kedvese megállás nélkül bókol Gubik Petrának. Míg a többiek nevetve hallgatták, addig Andi komoly tekintettel meredt maga elé, néha azonban egy-egy mosolyt ő is az arcára erőltetett...