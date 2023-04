Felröppent a hír: Marics Peti után Valkusz Milán is szakított – itt van az énekes válasza

Egyre fáradtabbak, egyre feszültebbek a Sztárban sztár versenyzői, de már csak négyen vannak versenyben. Egyedüli férfiként Valkusz Milán jutott be az ország házibulijának döntőjébe.

Szakításról pletykálnak, itt van Valkusz Milán válasza

Felröppentek a hírek, hogy Marics Peti és Tóth Andi után a ValMar másik tagjának, Valkusz Milánnak is véget ért a párkapcsolata. A Sztárban sztár versenyzője elképesztő átalakulásokat mutatott be a műsorban hétről-hétre, de az elődöntőben összeomlott, miután a nézők nem őt, hanem Trap kapitányt ejtették ki. Végső elkeseredésében az énekes fel is akarta adni a versenyt, megkérte Tillát: hadd adja át a helyét a kiesett versenyzőnek, de nemleges választ kapott. A rajongók szerint az összeomlás, a nem túl jól sikerült produkciók is azért vannak, mert gond van az előadó magánéletében, a lelke nincs rendben.

Főleg, miután Milán párja szokásától eltérően az elmúlt két adásban nem kísérte el a stúdióba az énekest, sokak szerint ez is a szakításra utal. Megkérdeztük a versenyzőt, mi az igazság.

Megvagyunk Petrával, nem szakítottunk

– válaszolta a Bors kérdésére Valkusz. – Az elmúlt két adásban valóban nem volt a nézőtéren, de ez azért van, mert nem kapunk sok belépőt és mások is kíváncsiak a forgatásra. De szerintem a döntőben már megint ott lesz!

Pikáns helyzet

Sőt már arról is beszélnek, hogy miután Maricsék szakítottak, visszaköltözött abba a legénylakásba, ahol Tóth Andis kapcsolata előtt együtt éltek Valkusz Milánnal. Abba a legénylakásba, ahol miután a műsor zsűritagja kiköltözött, egyre több időt töltött a versenyző barátnője, Petra. Ha ez így van, pikáns helyzet alakult ki, hármasban töltik az estéket?

Összeszedte magát

Milán múlt heti összeomlása és kifakadása óta már gőzerővel készül a fináléra, melyben Schoblocher Barbarával, Gubik Petrával és Oláh Ibolyával küzd majd meg. Vasárnap kiderül a TV2-n, hogy ki lesz 2023 legsokoldalúbb előadója. A versenyzők két-két produkcióval lépnek színpadra, az egyik egy duett lesz.