Rengeteget fogyott balesete után Polgár Árpád

Múlt héten jött a lesújtó hír, hogy Polgár Árpád elesett, melynek következtében olyan súlyosan megsérült, hogy rohammentővel szállították a kórházba. Ma már jobban van, haza is mehetett, otthon ápolja felesége, Tünde. Most azonban azt is elmondta, hogy alig van étvágya, ami miatt az elmúlt pár hét során több mint 10 kilót fogyott.