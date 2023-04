Elképesztő átalakulások, megható előadások, szórakoztató pillanatok jellemzik idén is a Sztárban Sztárt. A TV2 nagy sikerű műsora már a hetedik héten varázsolja el a televíziónézőket, most vasárnap már az elődöntőre kerül sor.

Beyoncé bőrébe bújva is nagyot alakított Gubik Petra Fotó: Szabolcs László / Ripost



Meglepő dolgot árult el magáról Gubik Petra

Nem csak a zsűri, de a nézők nagy kedvence is a népszerű színésznő, aki már többször kapta az ítészektől a maximális 50 pontot és napi győztes is többször volt. A múlt héten Beyoncé bőrébe bújva teljesen kilépett a komfortzónájából, de azt is nagyon élvezte.

Én maximalista vagyok, mindig, bárkit is kapok, a legjobbra törekszem

– mondta Gubik Petra. – Így lesz ez most vasárnap is, Wolf Kati bőrébe bújok először, nagyon jellegzetes a hangszíne, újra egy nehéz feladat, mivel a hangja benne van az emberek fülében, pontosan kell majd mindent levenni. Mindent beleadok majd most is, az élő show kezdetéig állandóan, a legmeglepőbb helyeken, még a fürdőszobában is gyakorlok. Közben pedig a Játékszínben főpróba hetünk van, az Aranylakodalom premiere lesz. Nekem egy kis szerepem van a darabban, a két főszereplő Nagy Sándor és Szente Vajk, ez egy nagyon fordulatos vígjáték, mindenkinek ajánlom, aki önfeledten akar szórakozni! Így a hetedik héten már tényleg nagyon fáradt vagyok, egyébként meg nagyon boldog!

Megmentette a zsűri

Mivel múlt héten már egyre kevesebben vannak versenyben, bárki kerülhet veszélyzónába. Múlt hét bizony Petra is izgulhatott az adás végén, de a zsűri őt mentette meg.