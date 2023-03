Gubik Petra megszólalt, miután megríkatta Lékai-Kiss Ramónát – videó

A Sztárban Sztár történetének egyik legjobb produkcióját vitte színpadra Gubik Petra a vasárnap esti adásban. Az énekesnő Rúzsa Magdi Aprócska blues című slágerét adta elő. Tóth Andi a produkció közben csak becsukta a szemét és élvezte az előadást. Marics Peti legszívesebben az asztalra is felállt volna, leesett az álla, Kökény Attila pedig kezet csókolt az énekesnőnek és elmondta, milyen fantasztikus művésznek tartja. Az ítészek maximális 50 ponttal díjazták a produkciót.

Megszólalt Gubik Petra, miután megríkatta Lékai-Kiss Ramónát és a többi ítészt Fotó: Végh István / Bors

Lékai-Kiss Ramóna elsírta magát

Szívét-lelkét beletette a produkcióba Gubik Petra és nem csak külsőleg, de hangban is olyan tökéletesen hozta Rúzsa Magdit, hogy kész varázslat volt. Lékai-Kiss Ramóna teljesen az előadás hatása alá került, meg is könnyezte.

– Amikor elkezdtél énekelni, a második hangnál nem tudom mi történt, de nem érdekelt a szöveg, nem érdekelt semmi – fogalmazta meg véleményét a Sztárban Sztár ítésze. – Szerintem ezért élünk mi előadók, hogy amikor a színpadon vagyunk a nézőkből egy olyan érzést váltsunk ki, ami fantasztikus érzés. És a második hangnál elkezdtek folyni a könnyeim…

Gubik Petra megszólalt produkciója után

A színésznő előadása után felrobbant a stúdió, érezte a feléje áradó szeretetet.

"Még a szünetben is remegtem, remegett kezem-lábam"

– árulta el lapunknak Gubik Petra. – Annyira benne voltam, annyira izgultam! Bárkit kapok, mindig a legjobbra törekszem, de ez a dal különösen fontos volt nekem! Így nagyon-nagyon örülök annak, hogy a Magdival is ilyen sikert arattam, és főleg azért, hogy megírta ezt a dalát anno, mert nem gondoltam volna álmomban sem, hogy én ezt majd egyszer így ilyen miliőben előadhatom. Több, mint tíz évvel ezelőtt találkoztam életemben először Rúzsa Magdival, amikor is Békéscsabán, a Jókai Színházban készítettünk egy produkciót Hobónak az akkori friss lemezéből, a Hobó Cirkusz Hungaricusból. Magdi írt egy közös dalt a Hobóval, az pedig a Bolondok hajója című nóta volt, és ebben az előadásban ezt a dalt, az a megtiszteltetés ért, hogy én előadhattam, mint színész. Valamelyik előadásra eljött és megnézett bennünket, és akkor találkoztam vele életemben először. Most pedig tudom, hogy drukkolt nekem, nagyon izgultam, hogy mit fog hozzá szólni, de hál' Istennek támogatott, és azt mondta, hogy hajrá, szorít nekem. Úgyhogy én ezúton is nagyon szépen köszönöm neki a támogatást, mert éreztem, hogy szerelem van. És a nézőknek is nagyon szépen köszönöm, hogy szavaztak rám, hogy néztek bennünket és tartsanak velünk a jövőben.