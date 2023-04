Közös programra vitte a gyerekeket Hódi Pamela és Berki Mazsi

Szinte már nyárias idő volt a hétvégén, sokan indultak szabadtéri programra. Több sztár a családjával együtt látogatta meg a Richter Safari Parkot, és onnan posztolt képeket. A kedvező időjárást Hódi Pameláék is kihasználták, akik a zsiráfnál, és az elefántnál is megálltak fotózkodni. Bár lányai nem látszanak a képeken, feltehetően ott voltak ők is. Pamela nagyon óvja két gyermekét a nyilvánosságtól, és ha közös képet készít velük, igyekszik kitakarni őket.

Pamela óvja a családját a nyilvánosság elől Fotó: Mate Krisztian

Berki Mazsi is ugyanazon a napon látogatott el Emmával a parkba, anya és lánya szintén megnézte a zsiráfokat és a tigris is nagyon érdekelte Krisztián kisebbik lányát. Ráadásul több állat még az autójukba is behajolt a finom csemegékért, de az is lehet, hogy csak a kíváncsiság miatt lepték meg a park lakói az influenszer anyukát.

Mazsi arról számolt be, hogy későn értek oda, így nem tudták kihasználni a létesítmény minden adottságát, mégis úgy érezte magát, mintha újra gyerek lenne.

Csodás élménnyel gazdagodtunk ma is! Ezek azok a pillanatok, amiket már senki nem vehet el tőlünk. Azt sajnálom csak, hogy késő délután érkeztünk, mert így nem volt időnk kihasználni a park adottságait és lehetőségeit. Köszönjük, hogy felnőttként is újra gyerekek lehettünk

– írta a képekhez Berki Krisztián özvegye, amit ide kattintva nézhetsz meg.

Berki Mazsi kislányával együtt nagyon élvezte a hétvégi kirándulást Fotó: TV2

Jó kapcsolatot ápol a két anyuka

Pamela és Mazsi korábban nem ápoltak jó kapcsolatot, azonban Krisztián tragikus halála összehozta őket. Egy évvel ezelőtt a Bors írta meg, hogy együtt sikerült csak átvészelniük ezt a nehéz és embert próbáló időszakot, és még néhai férjük búcsúztatójának részleteiről is együtt döntöttek. A tragédia után Nati és Emma testvéri kapcsolata érdekében a két anyuka a mai napig rendszeresen tartja a kapcsolatot.