Kiderült a titok: ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzőinek duettpartnerei vasárnap

Húsvét vasárnap eldől, ki nyeri el idén a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést a Sztárban Sztár versenyében. A négy döntős: Schoblocher Barbara, Gubik Petra, Oláh Ibolya és Valkusz Milán. Meglepő a nemek aránya, a korábbi évadokban sosem nyert nő: matematikailag nagy az esély rá, hogy most megdőljön ez a tendencia! De addig is, a négy versenyzőre még komoly kihívás vár.

Múlt vasárnap a közönséget és a zsűrit is meggyőzte, így a döntőbe jutott Gubik Petra, Valkusz Milán, Schoblocher Barbara és Oláh Ibolya (Fotó: TV2)

Minden énekes egy szóló produkcióval és egy duettel lép színpadra, amelyhez segítséget is kap, partnerük az adott dal egyik eredeti előadója lesz. Gubik Petra Takáts Tamás oldalán Keresztes Ildikóként énekel majd; Oláh Ibolya Charlie-vá alakul át és Király Lindával lép színpadra; Schoblocher Barbara egy dal erejéig Bódi Guszti párja lesz, Bódi Margó bőrébe bújva; míg Valkusz Milán Curtis-ként rappel majd T. Danny oldalán – számoltak be róla a TV2 hivatalos oldalán, ahol azt is elárultak: a már kiesett énekesek is visszatérnek meglepetés produkciókkal!

Egy népszerű lány- és fiú csapat egy-egy slágerét is előadják majd. E mellett pedig exkluzív dalpremiert is láthatnak a Sztárban Sztár nézői, hiszen ezen az estén mutatkozik be egy vadonatúj szerzeménnyel Kökény Attila és Rakonczai Viktor különleges zenei projektje.