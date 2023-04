Hihetetlen!? Először nyerheti egy nő a Sztárban Sztárt

Úgy tűnik, komoly esély van rá, hogy egy hölgy nyerje meg vasárnap este a Tv2 legnézettebb showműsorát, a Sztárban Sztárt. Eddig erre a produkció kilenc évada során egyszer sem volt erre példa. Múlt vasárnap este négy énekes, Gubik Petra, Oláh Ibolya, Schlobocher Barbara és egy szem férfiúként a VALMAR énekese, Valkusz Milán jutott el a döntőig. De nézzük, eddig kik voltak a Sztárban Sztár győztesei!

Schlobocher Barbi Katona Kláriként mutatta meg, mire képes! Fotó: Máté Krisztián / Bors

Nemek küzdelme?

Az első Sztárban Sztárt, 2013-ban Bereczki Zoltán nyerte, aki ezután több évadon át a zsűri székében is helyet foglalhatott. Zoli után sorban Pál Dénes, Gáspár Laci, Veréb Tomi, Horváth Tamás és Freddie nyerték a műsort. Ezután majdnem megszakadt a sor, ám Tóth Andit legyűrve, végül Szabó Ádám vitte el a prímet 2020-ban. A nyolcadik évad egy évvel később indult, győztese szintén férfi: Vavra Bence lett. Ez most megváltozhat a hétvégén, hiszen a döntő adásba négyen jutottak be: abból három hölgy. Így most van rá a legnagyobb esély, hogy végre egy nő is elnyerhesse a „Magyarország legsokoldalúbb előadója” címet. De vajon sikerül-e meglépni ezt?

Milán is a nőtársainak drukkol Fotó: Máté Krisztián / Bors

Ki viszi a prímet?

A Sztárban Sztár kilencedik évad utolsó show-jához érkezve felvetődik a kérdés tehát, hogy vajon miért nem nyert eddig a szebbik nem képviselője? A témában mostanság hangadó módon, Horányi Juli is felvetette ezt a kérdést. Az a Horányi Juli, aki egy másik énekes tehetségkutatóban szintén kis híján nyert Tóth Andival szemben.

Én most nagyon nagy örülök, és magamban meg nagyon nagyon mosolygok. Elmondom, hogy miért. Kilenc éve megy a Sztárban sztár és soha, de soha nem nyerte meg nő. Na, de majd most!

– kezdte az énekesnő a videójában, aki szerint a nők helyzete a zeneiparban finoman szólva is hátrányos, és erre példákat is felhozott.

– Nézd meg a YouTube felkapottak listáját, a leghallgatottabb Spotify Playlisteket, nincsenek szóló női előadók. Az utóbbi időben, pár hónapban ennek már a média is figyelmet adott, és több platformon is hangot adhattam a véleményemnek a problémával kapcsolatban. Igen is probléma, akármennyire is nem hisztek nekem!

És most, ennyi év után, végre három énekesnő is ott van a döntőben, és 99 százalék, hogy nő fogja megnyerni a Sztárban Sztárt!

– szögezte le Juli, aki úgy tűnik, majdnem biztos benne, hogy a szebbik nemé lesz a győzelem a vasárnapi döntőben.

Azt nem lehet tudni, hogy tényleg legyőzik-e a hölgyek az egyetlen férfit, Valkusz Milánt a színpadon –, akinek hatalmas rajongótábora ezt nem könnyen hagyja majd –, de az biztos, hogy most legalább tényleg van rá komoly esély.