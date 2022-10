Kökény Attila: A kommunikáció volt a baj

Noha a Dancing With The Stars első adásában mindenkit ledöbbentettek táncukkal, a második élő show-ban sajnos ez már nem sikerült Kökény Attilának és profi táncpartnerének, Mikes Annának. Az énekes sem igazán érezte a bécsi keringőt, és a zsűri is hiányolta az átélést, az átadott történetet a produkcióból.

A kommunikáció volt nem megfelelő.

Ez a hollywoodi éjszakákról szól, egy óriási, érzelmes történet, és azt hiszem, hogy mi ezt egy picit túl könnyedén vettük. Talán ez volt a baj – magyarázta Attila, hozzátéve: noha a kisfilmjéből úgy jöhetett le, hogy ezt az egészet nem veszi komolyan, ő rendkívül sokat készült, gyakorolt.

Az énekes elárulta: annyi versenyen részt vett, hogy önmaga miatt nem aggódott, csak a táncpartnerét féltette, hogy neki ne okozzon csalódást, őt ne hagyja cserben.

– Sokszor nem is a cél a legfontosabb, hanem az odáig vezető út – tette hozzá Mikes Anna, kiemelve, mennyire büszke Kökény Attila teljesítményére, és mennyire örül, hogy egy hozzá hasonló jellemű, humorú párt kapott a versenyben.