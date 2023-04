"Nem vagyok jól!" – Valkusz Milán megszólalt a Borsnak az összeomlása után – Videó

Fergeteges átalakulásokat láthattak a Sztárban Sztár nézői az elődöntőben, a még versenyben lévő öt énekes két-két átalakulást mutatott be, fantasztikus volt a hangulat. A zsűri szórta is a 10 pontokat, igaz Valkusz Milánt és Gubik Petrát kicsit lepontozták.

Valkusz Milán összeomlott, nincs jól Fotó: Máté Krisztián / Bors



A ValMar énekese könyörgött, ne szavazzanak rá

A napi győztes ismét Oláh Ibolya lett, a zsűri most Schoblocher Barbarát juttatta tovább, a nézők beszavazták a döntőbe Gubik Petrát. Valkusz Milán már a szavazás előtt élő videóban könyörgött a nézőknek, hogy bárki másra szavazzanak, csak ne rá, mert nem érdemli meg. De hiába könyörgött, a szavazók Trap kapitány ejtették ki. A ValMar énekese összeomlott, a páholyban szabadjára engedte érzéseit, csorogtak a könnyei. Végül olyat tett, amire még nem volt példa a műsor kilenc éves történetében, visszament a színpadra, elkérte a mikrofont Tillától.

"Nem lehet Tibinek átadni a helyemet?"

– kérdezte utolsó kétségbeesésében, de erre a szabályzat nem ad lehetőséget.

Valkusz Milán: Nem vagyok jól!

A műsor végén az összeomlott énekes őszintén beszélt érzéseiről lapunknak.

– Nem vagyok jól, tényleg – kezdte Milán. – Magam vívódása volt, és magambeli szubjektív nézetekből adódóan egy döntés. Vagyis megkérdeztem legalább, hogy lehet-e ilyet csinálni. Soha nem volt még ilyen, igen. De erre nem lehet rámondani, hogy mártírkodás, meg önsajnálat, nem erről van szó. Nem én vagyok itt az, akinek tovább kellett volna jusson. Egyszerűen tudtam, amikor álltunk ketten, hogy hát itt nem a Tibi jut tovább, akkor nem tudom, mi történik, mert az lehetetlen… Tibinek ráadásul most nem is lehet fellépni, ezt kevesen tudják! Hát a beatbox miatt teljesen szét ment a szíve. A hasfala. Erre például nem is gondoltam eddig, csak most jut eszembe, hogy ez is van neki… Tényleg ezt így éreztem korrektnek, helyesnek, és így nyugodtabban fogok aludni! – fűzte hozzá Valkusz Milán.

