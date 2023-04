Elhappolta Hajdú Péter párját Bruce Willis

Tegnap este elstartolt a TV2 népszerű vetélkedője, a Szerencsekerék nagy sikerrel futó immáron negyedik évada, ahol az első adásban Hajdú Péter küzdött meg két civil versenyzővel. Hajdú a műsorban elmesélte, hogy az elmúlt években több világsztárral volt lehetősége találkozni, például Paris Hiltonnal, vagy Bruce Willissel. A Drágán add az életed! világsztárja egy ideje visszavonultan él, és neve manapság betegségével, az afáziával kapcsolatban merül fel leginkább, ennél viszont egy vidámabb indíttatású történtet mesélt el Kasza Tibinek Hajdú Péter.

Hajdú végre találkozhatott Bruce Willis-szel, azonban nem biztos, hogy így képzelte el... Fotó: TV2

Elvitte egy körre a barátnőt

Három éve hazánkban járt Willis, és reklámfilmet forgatott, ekkor volt lehetősége találkozni az akciósztárral Hajdú Péternek, akit a forgatásra gyönyörű párja, Láng Eszter kísért el.

– Tájékoztattak, hogy nem lehet Bruce-hoz csak úgy hozzá szólni. Ám, ha valakihez ő odalép beszélgetni, akkor lehet beszédbe elegyedni vele.

Hozzám nem lépett oda, hanem együtt álltunk a párommal, és hozzá

Elkezdtünk dumálni hárman, látta, hogy Eszternek jobb az angolja, átkarolta, hogy „Come with me!” (Gyere velem!), és elsétáltak ők ketten... – mesélte Hajdú, azaz hogy Esztert gyakorlatilag elhappolta Péter mellől, mire a televíziós személyiség köpni, nyelni nem tudott. Péter csak a testőr mögül tudta nézni, amíg a sztár és Eszti pusmognak kettecskén. Később ugyan Péter is csatlakozhatott, és kikérdezhette a világsztárt, mi több, erről még képet is készített.

Hajdú azt is elmesélte, hogy a színésznek volt egy úgynevezett fénydublőre, aki hasonlóan magas testalkatú, kopasz férfi volt, mint Bruce. Vele próbálták el a jelenetet, a világsztár csak a kész díszletbe lépett be, lepróbálni nem volt hajlandó. Emellett olyan szerződést kötöttek vele, hogy a díjazása attól a pillanattól ketyegett, hogy kilépett az otthona ajtaján, egészen addig a pillanatig, amíg ismét haza nem ért. Hajdú végül interjút nem készíthetett, azonban a sztár szobájában később evés közben kifaggathatta egy kicsit.

– Rengeteg avokádó hevert előtte, azt ette Willis, miközben beszélgettünk – mesélt a sztár furcsa evési szokásairól Hajdú Péter.