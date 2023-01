Aggasztó lesifotók: Bruce Willis-t nagyon meggyötörte a szörnyű betegség

Közel egy éve már, hogy Bruce Willis lánya a rajongók legnagyobb bánatára bejelentette, apja felhagy a színészettel, mivel egy súlyos és gyógyíthatatlan betegségben szenved, afáziás.

Bruce Willis az Ötödik elem című filmben Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Ez a betegség befolyásolja a beszéd kifejezésének és megértésének képességét, illetve a betegség hatással van a kognitív képességekre is, lehetetlenné teszi például számára a szereptanulást. Ráadásul az afázia idővel a hangképzésért felelős izmokat is legyengíti, arra lehet tehát számítani, hogy a színész elveszíti a beszédképességét. Előbb kialakul a dysarthria nevű beszédzavar, majd a beteg teljes némaságra lesz ítélve, ráadásul a nyelés is egyre nehezebbé válik számára.

A világ egyik kedvenc akcióhőséről a sokkoló bejelentés óta nem sokat tudni, néha szivárog csak ki róla egy-egy fotó vagy éppen videó.

Most Los Angeles-ben sikerült lencsevégre kapni, amint épp egy pohár zöldturmixszal sétált a napsütésben.

Sajnos be kell látni, hogy nincs túl jó bőrben.