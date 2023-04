"Életünk egyik legnagyobb és legszebb pillanata lesz" - Mága Zoltán koncerttel várja a pápát

Mint arról a Bors is többízben beszámolt, 2021 szeptembere után újra hazánkba érkezik Ferenc pápa, a Szentatya április 28. és 30. között tesz apostoli látogatást Magyarországon.

A pápa érkezése a magyar közélet szereplőit is nagy örömmel tölti el, Mága Zoltán most Facebook oldalán számolt be a koncertről, amit az egyházfő tiszteletére rendeztek.

Őszentsége Ferenc pápa néhány nap múlva történő magyarországi apostoli látogatása alkalmából kedd este jótékonysági koncertet tartottak a katolikus egyházfő tiszteletére a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében. A Magyar Parlamenti Imacsoport és a Mária Országa Imaközösség által szervezett tartott karitatív célt is szolgáló koncerten Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész mellett közreműködött Szabadi Vilmos Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a budapesti Zeneakadémia egyetemi docense, Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész, valamint két ifjú hegedűművész, Farkas Boglárka és ifj. Mága Zoltán - olvasható a hegedűművész posztja alatt.

A hatalmas sikerrel tartott koncerten Mága Zoltán egyedülálló, történelmi eseménynek nevezte, hogy Ferenc pápa másodszor érkezik Magyarországra. Felidézte továbbá, hogy a katolikus egyházfő úgy nyilatkozott, hogy az április végi háromnapos budapesti látogatása „alkalom lesz arra, hogy újra magamhoz öleljek egy számomra oly kedves egyházat és népet.”

A Prima Primissima-díjas hegedűművész úgy fogalmazott: