Nagy Feró izgatott Ferenc pápa látogatása miatt: „Ott leszek a Kossuth téren, és várom az áldását"

2021 szeptembere után újra hazánkba érkezik Ferenc pápa, a Szentatya április 28. és 30. között tesz apostoli látogatást Magyarországon.

Ferenc pápa 2021 szeptemberi látogatása után most hétvégén újra Magyarországra érkezik (Fotó: MTI / AP / Andrew Medichini)

A megtiszteltetésnek Nagy Feró különösen örül, s mindenképp személyesen szeretné látni őt:

– Nagyon várom, hogy a pápa Budapestre érkezzen, óriási dolog ez Magyarországnak, ráadásul két éven belül másodjára jön! Ott leszek a Kossuth téren, és várom az áldását – mondta a Borsnak nyilatkozva a Beatrice frontembere.

Feró számára fontos a hite, a pápalátogatás kedves a szívének (Fotó: Németh András Péter)

A Kossuth-díjjal is elismert rocker lapunknak elárulta, fontos számára a hit:

– Folyamatosan kommunikálok Istennel, vitatkozunk is néha, de ebben ez a szép. Református létemre hithű katolikus vagyok – ismerte el nevetve. – Aki hisz Istenben, az hisz saját magában is, ez pedig jó útra vezet. Főleg a mai világban különösen fontos a hit, mikor annyi szörnyűség történik körülöttünk – vélekedett a rocker.

Nem ő az egyetlen zenész, aki várja a hétvégi rangos eseményt. Tegnap Zalatnay Sarolta beszélt lapunknak arról, milyen szoros a kapcsolata a vallással:

Cini is várja Ferenc pápa érkezését (Fotó: Zalatnay Sarolta)

– Hiszek Istenben, gyakran imádkozom. Minden este lefekvéskor elmondok egy imát a szeretteimért, akik már nem lehetnek velem. De az élőkért, a saját egészségemért is. A fellépéseim előtt is rendszeresen imádkozom, a hangomért, hiszen mindig élőben énekelek, és fontos, hogy mi történik a színpadon – fogalmazott lapunknak, majd hozzátette: örömmel énekelné el a pápa előtt az Ave Mariát!