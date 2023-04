„Eléldegéltem én ebben a fura magányban” – Tóth Vera előtte-utána fotóval emlékezett meg fogyásáról

Aki egy kicsit is képben van Tóth Vera karrierjével, az jól tudja, hogy a Megasztárban való feltűnésekor még bizony jócskán küzdött a kilókkal és hatalmas utat tett meg azóta.

Az énekesnő sem engedi elfeledtetni magával, hogy mennyi munkájába került, amíg elérte jelenlegi alakját, erről pedig most meg is emlékezett az Instagram-oldalán. A Megasztár egykori győztese egy előtte-utána fotót osztott meg, melyhez kicsit komolyabb gondolatokat is fűzött, Vera ugyanis a fotó alatt kifejtette, hogyan érezte magát a testében azelőtt, hogy úgy döntött, megváltoztatja életét.

Az a lány is én vagyok, aki az első fotón szerepel, nem tagadom. Minden perc arany, amit abban a testben tölthettem, mert valamiért megtanított másképp csinálni az életet, megmutatta milyen egy óriási test börtönében lenni és a végső elkeseredésemben befele fordulni, ezáltal megismerni a lélek igazi természetét. Hisz egy ilyen kinézet határokat szab, türelemre int, a külvilág miatt szégyenkezik, kényszerképzeteket szül és állandóan szabadkoztat

Eléldegéltem én ebben a fura magányban, bálna testben egy törékeny kinézetű kismadárka személyiségével, de tudtam, hogy változtatnom kell, már csak az egészségem miatt is. És amikor már feladtam minden sikertelen életmódváltást, elhatároztam, hogy másképp változtatok.

Az énekesnő még azt is kifejtette, hogy hét évvel ezelőtt a legjobb döntés volt, hogy a gyomorszűkítő műtétet választotta, ami óriási lökést adott neki ahhoz, hogy elindulhasson egy új élet felé. Végül még elmondta, hogy örök kihívás számára, hogy az elért eredményét megtartsa, semmit sem csinálna másképp, és büszke magára a teljesítményéért.

