Hányszor vágott pofán az élet? - Oláh Ibolya élete mélypontjáról vallott Gesztinek

Oláh Ibolya 2011-ben hátat fordított a nyilvánosságnak, szünetet tartott a zenei karrierében. Most azonban azt is elmondja, hogy miért. A műsorban arról mesélt, hogy milyen mélypontok voltak az életében, illetve arról, hogy hogyan, vagy kiknek a segítségével nem adta fel, lendült tovább, amikor nehéz időszaka volt az életében. Azt is elmondja, hogy miért hagyta abba a zenélést egy időre. Hányszor vágott pofán az élet? - kérdezte Geszti, akinek alighanem páratlan őszinteséggel beszélt Ibolya az elmúlt évekről.

Nagyon sokat fesztiváloztam, és azt éreztem, hogy kezdek kiégni. Nem éreztem jól magam ebben a történetben, és akkor mondtam a srácaimnak, hogy gyerekek, megcsináljuk az utolsó szerződést és onnantól kezdve mindenki megy arra, amerre akar, köszönöm szépen az eddigi munkát, hogy így kitartottatok velem, de én most itt leállok

- válaszolt Geszti Péter kérdésére Oláh Ibolya, aki mint mondta élete abban a periódusában egyszerűen nem érezte jól magát, elvesztette a hitét az emberekben, bizalmatlanná vált. Ráadásul szeretett volna egy olyan zeneszerzővel dolgozni, aki érzi és megérti őt, de nem így lett.

Ibolya elmondása szerint a saját mentális egészsége fontosabb volt, mint a zenei élete, ezért hazaköltözött és egy három hónapos "lelki kirakó" vette kezdetét az életében, amikor sok mindent rendbe kellett raknia magában. Ebben támogatta őt a nevelőanyukája, Anyácska, aki lelki támaszt nyújtott számára ebben az időben.

A Megasztár egykori felfedezettjének ezután nem akármilyen döntést hozott: villamosvezetőnek állt, de hamar rájött, hogy ez nem az ő pályája. A gödörből 2013-ban tért vissza egy önálló esttel, amiben végre megtalálta a megfelelő kíséretet, Furák Péter zongorista személyében.

Oláh Ibolya őszintén vallott arról is, hogy a másik ilyen mélypontja az volt, amikor akarata ellenére kényszer coming out-olt.

- Valahogy a Soma Mamagésa ráérzett és felhívott. Kitört belőlem a mindenség. Emlékszem, meg is állítottam a liftet, stoppoltam. Egy elakadt liftben beszélgettünk. Az a fajta energia, amit küldött nekem, így telefonon keresztül, az életben tartott- emlékezett vissza a történtekre Ibolya, aki rengeteg tanácsot kapott tőle, és lassan helyrerakta őt lelkileg, amiért a mi napig hálás. Szerinte ez sosem lesz elfogadva, sosem fogják őt elfogadni, de ma már ez nem érdekli őt. Próbál a jelenben élni és a jó dolgokra koncentrálni.

A mai napig is abból táplálkozik, hogy a követőitől, rajongóitól mennyi pozitív visszajelzést kap. Az emberek szeretete, melegsége, mosolya és támogatása biztatja őt arra, hogy ne adja fel.