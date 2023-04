Durva kommenteket kapott Stana Alexandra esküvői fotója

Több mint egy éve él boldog párkapcsolatban Stana Alexandra és Meggyes Dávid. A párnak azonban nagyon viharosan kezdődött a kapcsolata, ugyanis mindketten házasok voltak. Akkoriban sokszor megvádolták őket a kommentelők, hogy egymásért léptek ki előző kapcsolataikból. Pedig a Dancing with the Stars táncosa határozottan kijelentette, hogy jóval a házasságaik megromlása után találtak egymásra. Sokan nem is jósoltak nekik hosszú jövőt. Azóta a szerelmesek, sokszor rácáfoltak a kritikákra, meg is mutatták, hogy mennyire kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. Olyannyira, hogy rövid időn belül össze is költöztek, azóta mindenki azt találgatja, mikor lesz lánykérés.

Alexandra január elején írt egy összefoglalót arról, hogy miken mentek keresztül kedvesével. Akkor a kommentelőknek nem csak azt vallotta be, hogy szívesen hozzá menne Dávidhoz, de azt is elárulta, hogy a késznek érzi magát az anyaságra is.

Sugárzik a boldogság Szandráról és Dávidról (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin9

Kárörvendő kommentelő

Nemrég a szerelmespár egy esküvői fotózáson vett részt, amiről több képet is megosztottak. Bár Szandra leszögezte, hogy nem házasodtak össze titokban, rengeteg rajongója gratulál nekik. Azonban sajnos nem minden hozzászóló volt pozitív véleménnyel a képekről. Egy fiatal felhasználó kemény szavakat fogalmazott meg a párral szemben.

– Kár is lett volna, mivel egyikőtök se egy hűséges típus… ahogy téged ismerünk pár hétig tarthatott volna – fogalmazta meg erős véleményét a Dancing with the Stars táncosával kapcsolatban, aki nem hagyta magát.

Látszik, hogy nagyon jól ismersz. Mondjuk nem tudom honnan, merthogy én nem tudom ki vagy, az tuti. De köszi a jó kívánságokat, ami késik, nem múlik! Puszi

– válaszolt Szandra.

Dávid is beszállt a szócsatába, és viccesen megkérdezte, hogy rá vagy kedvesére fáj a foga a nőnek. Azonban a csípős reakció itt sem maradt el.

– Rád már kinek fájna a foga, te minden lyukba kisegér – utalt Dávid korábbi kapcsolatára Horváth Grétával a kommentelő, ami hűtlenség miatt ért véget.