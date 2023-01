Stana Alexandra már gyereket vállalna Meggyes Dávidtól

Viharosan indult Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata. Tavaly januárban robbant a bomba, hogy a férfi ott hagyta feleségét, Horváth Grétát. Sokáig talány volt, ki lehet Dávid új szerelme. Később kiderült, a Dancing with the Stars táncosával, Stana Alexandrával találta meg a boldogságot, aki határozottan kijelentette, hogy nem miatta ment tönkre a férfi kapcsolata. Azóta már egy év eltelt, Szandra és Dávid össze is költöztek és láthatóan fülig szerelmesek egymásba.

Karácsonykor felröppent a hír, hogy Meggyes Dávid eljegyezte Stana Alexandrát Fotó: Bedike Dorina

13 idegösszeomlás



A gyönyörű táncos most egy elszámolást is készített az első évükről, amiben sok mindent lejegyzett. A frappáns összefoglalóból kiderül, igazán nagy vitájuk nem volt, persze, egy-két kisebb súrlódás lehetett köztük, de az hol nem szokott? Alexandra pontokba szedte és darabra pontosan leírta, mik történtek velük idén.

Nos, a leírtak szerint szerencsére Dávid sosem felejtette el a reggeli kávékat és a jó kívánságokat, s bár kilenc hangosabb szóváltás volt köztük, nem akartak egymástól elmenekülni. Kissé különös a leltárban a 13 idegösszeomlás és a négy sírás említése, de aligha lehetett ez komoly, hiszen a felsorolásban a „végtelen nevetés” kitétel következik. Alexandra megemlíti azt is a pozitívumok között, hogy Dávid hajlandó volt 19 táncleckét is teljesíteni.

Rajongók is kérdezték



Másnap viszont a rajongók is feltettek Szandrának kérdéseket a közösségi oldalain, így nem is csoda, hogy a követők már elkezdték találgatni, megkérte-e már Dávid a kezét? Nos, a lánykérés még nem történt meg, hiszen ez nem a Dancing with the Stars táncosán múlik. De azt is bevallotta, már késznek érzi magát a gyerekvállalására. Azt is elárulta, hogy szíve szerint kislányt szeretne, de a legfontosabb, hogy egészséges legyen a baba. Dáviddal kapcsolatban a Bors megkereste Stana Alexandrát, aki nem kívánt többet hozzátenni a leírtakhoz.