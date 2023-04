Családja jelentette be: elhunyt a legendás basszusgitáros

Szomorúan jelentette be családja, hogy 73 éves korában elhunyt Cliff Fish, a Paper Lace basszusgitárosa és énekese. A legendás zenész sajnos hosszú küzdelem után sem tudta legyőzni a halálos kórt.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

– Szerettük volna megosztani a szomorú hírt, hogy Cliff péntek délután elhunyt, miután elvesztette a rákkal elleni küzdelmét. Az elmúlt két év nagyon nehéz volt, de Cliff bátran nézett szembe a kíhívással, és a lehető legteljesebb életet élte, egészen az utolsó pillanatig. Aki csak ismerte Cliffet, tudja, hogy milyen kedves, gondoskodó, vidám, csodálatos és őszinte ember volt. Öröm volt a társaságában lenni. Nemcsak tehetséges zenész és előadóművész volt, hanem mindenben sikereket ért el, amihez hozzáfogott. Mindezeken felül odaadó férj, apa és nagyapa volt. Cliffet soha nem fogjuk elfelejteni. A családja és a barátai mindig feltétel nélkül szeretni fogják. Nyugodja békében, Cliff – áll a család szívhez szóló közleményében.

A Paper Lace az 1970-es évek elején tört be a köztudatba, és egyből két világslágerrel, a Billy Don't be a Hero és a The Night Chicago died című dallal hódította meg az emberek szívét.

(VIA)